Роман Курцын (фото: Instagram* / kurtsyn_roman)

В седьмом классе мальчик, приехавший в Москву в перешитой маминой шубе и женских сапогах, пообещал себе сфотографироваться на Красной площади в дорогом костюме. Эта мечта сбылась перед премьерой «Крыма», когда Роман Курцын стал известным актером. 14 марта звезде кино исполняется 41 год. Подробнее о его биографии — материале «Радио 1».





Биография Романа Курцына: женские сапоги и рукопашный бой

Трудности с учебой

«Тебе не нужно заниматься этой профессией. Я не должен был принимать тебя на курс, ты ошибка в моей жизни», — сказал преподаватель.

«К тому времени мы с единомышленниками уже создали в Ярославле школу каскадеров и контакты на страничках в социальных сетях оставляли мои. Поэтому Рустам Уразаев, режиссер проекта, позвонил мне: "Привет! У тебя два парня в группе есть, пусть приедут в Москву на пробы в сериал. Пришлю сценарий в "Одноклассники". Читаю и понимаю: один герой — вылитый я! В общем, поехали втроем"», — делился артист, который в итоге получил работу в фильме.

Стереотипы о ролях

Личная жизнь Романа Курцына

Слухи о разводе

«Когда ты искренне веришь в любовь, а тебе жестоко врут и привязывают сердце к миллионам колючих проволок на протяжении долгих лет — это настоящий кошмар. Если я когда-нибудь решу снова довериться кому-то — ударьте меня по голове чем-нибудь тяжёлым», — написала Анна.

Роман Курцын сегодня