Женские сапоги, измены, роман с Агатой Муцениеце и разбитое сердце Анны Старшенбаум: чем ещё удивит Роман Курцын и где он сегодня?
В седьмом классе мальчик, приехавший в Москву в перешитой маминой шубе и женских сапогах, пообещал себе сфотографироваться на Красной площади в дорогом костюме. Эта мечта сбылась перед премьерой «Крыма», когда Роман Курцын стал известным актером. 14 марта звезде кино исполняется 41 год. Подробнее о его биографии — материале «Радио 1».
Биография Романа Курцына: женские сапоги и рукопашный бойРоман Курцын вырос в Костроме в семье милиционера и сотрудницы химзащиты. Частые переезды из-за работы родителей привели к смене нескольких школ, в одной из них его избили за ношение женских сапог. Чтобы защитить себя, Рома записался в секцию рукопашного боя и стал сильным бойцом, что отвадило ровесников от конфликтов с ним. В какой-то момент он стал частью местной банды, но быстро понял, что это не его путь, и ушел оттуда.
Трудности с учебойВ школьные годы Роман Курцын испытывал трудности с учебой, но к девятому классу смог добиться отличных результатов. Он поступил в Ярославский театральный институт, вдохновленный спектаклями Александра Кузина.
Однако его активная деятельность на радио и в клубах противоречила правилам вуза, что не раз приводило к угрозам отчисления. Однажды, пропустив занятие по актерскому мастерству из-за эфира, он стал объектом шуток сокурсников. Одногруппники во время этюда включили приемник, где как раз вещал Курцын. Кузин сказал ему, что он не должен заниматься актерством, что стало для Ромы тяжелым ударом.
«Тебе не нужно заниматься этой профессией. Я не должен был принимать тебя на курс, ты ошибка в моей жизни», — сказал преподаватель.После жестких слов своего мастера Роман Курцын решил изменить свою судьбу и вскоре получил роль в историческом сериале «Серебро», уверенно пройдя внеочередные пробы. Это дало старт его карьере. Позже он начал сниматься в многосерийном фильме «Чемпион». Однако в 2008 году многие проекты закрылись, и Курцыну пришлось приложить усилия, чтобы получить роль в проекте «Меч».
«К тому времени мы с единомышленниками уже создали в Ярославле школу каскадеров и контакты на страничках в социальных сетях оставляли мои. Поэтому Рустам Уразаев, режиссер проекта, позвонил мне: "Привет! У тебя два парня в группе есть, пусть приедут в Москву на пробы в сериал. Пришлю сценарий в "Одноклассники". Читаю и понимаю: один герой — вылитый я! В общем, поехали втроем"», — делился артист, который в итоге получил работу в фильме.Несмотря на успешные пробы, Рома не имел средств на жилье в Москве и ночевал на Ярославском вокзале. Позже он арендовал комнату в Марьино.
Стереотипы о роляхРоман Курцын, обладая каскадерскими навыками и мускулистым телом, сталкивался с трудностями на кастингах, где его отклоняли из-за стереотипов о ролях.
Тем не менее, он сыграл в различных проектах, включая «Ярослав. Тысячу лет назад», «Стреляющие горы» и «Мент в законе». Его фильмография расширялась благодаря таким ролям, как сирота в «Жажде», боксер в «Гуляй, Вася!» и тренер в «Фитнес». Курцын также работал в комедиях и драмах, а кроме того, был арт-директором каскадерского театра «Ярфильм».
Личная жизнь Романа КурцынаРоман Курцын нечасто делится подробностями своей личной жизни, но в интернете появилась история о том, как начались его отношения с женой Анной Назаровой. В студенческие годы он уже жил с одной девушкой, когда встретил Анну и влюбился в неё. Некоторое время Роман находился в затруднительном положении, не зная, кого выбрать. Однако вскоре его сожительница узнала о его чувствах и выгнала его из дома.
В итоге это оказалось благом, так как Курцын начал жить с Анной, через три года они поженились, и у них родились двое детей. Имена и возраст сына и дочери он предпочитает держать в секрете.
Слухи о разводеСемья Романа Курцына казалась идеальной, но слухи о возможных кризисах не обошли стороной их отношения. В 2017 году он появился на публике без обручального кольца, что многие восприняли как признак разлада с женой. Однако в следующем году пара снова появилась вместе на светском мероприятии, что успокоило общественность. В 2021 году появились совместные фотографии Курцына с Агатой Муцениеце, что вызвало подозрения о возможной интрижке, но актриса опровергла эти слухи, заявив, что они просто друзья.
Еще более странная ситуация произошла в июле 2023 года, когда Анна Старшенбаум написала в адрес Романа, что он «просто конченый». Пост быстро был удалён, но позже она опубликовала мрачный текст, намекающий на разочарование в каком-то мужчине.
«Когда ты искренне веришь в любовь, а тебе жестоко врут и привязывают сердце к миллионам колючих проволок на протяжении долгих лет — это настоящий кошмар. Если я когда-нибудь решу снова довериться кому-то — ударьте меня по голове чем-нибудь тяжёлым», — написала Анна.Курцын отказался комментировать её слова и не уточнил, была ли это неудачная шутка. Анна также предпочла не давать комментариев, оставив поклонников в недоумении относительно возможной связи между ней и женатым мужчиной.