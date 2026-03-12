«Это как? А доказательства?»: Отца Блиновской лишили имущества после ее преступлений

12 марта 2026, 20:45

Super: Отца Блиновской лишили имущества после ее преступлений

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

На днях появились сообщения, что суд изъял у отца Елены Блиновской недвижимость примерно на 50 миллионов рублей. Теперь объекты планируют реализовать через торги.





Super пишет, что при этом сделки по передаче имущества блогера Олегу Останину признали незаконными, поэтому апартаменты на Четвёртом Верхне-Михайловском проезде, а также машиноместо и кладовка остались за Блиновской. СМИ связались с отцом Елены, чтобы уточнить детали. По его словам, он намеревается оспаривать решение суда «до последнего», вместе с тем сейчас без жилья не остаётся. Вину Останин не признаёт и утверждает, что у него пытаются забрать имущество, которое он «заработал за всю жизнь».





«Это как? А доказательства? Дайте доказательства какие-нибудь. Я и мои родственники ничем таким не занимались, я имел право купить, имел право денег накопить... На старость лет сказали, что это не твое, это Лена заработала. Я говорю, да почему?» — задается вопросом собеседник.