Умерла бабушка Эминема
Скончалась бабушка рэпера Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III) — Бетти Крёсин. Об этом пишет портал TMZ.
В материале говорится, что 11 марта она умерла у себя дома в штате Миссури. Ей было 87 лет, причиной смерти стали осложнения, связанные с раком груди.
Крёсин была матерью Дебби Нельсон — мамы Эминема. Дебби ушла из жизни в декабре 2024 года после длительной борьбы с раком лёгких. В начале 2000-х Бетти давала интервью британской газете The Mirror, где критиковала внука, признаваясь, что не понимает, как «милый и заботливый парень» изменился после того, как прославился.
Ранее адвокат Эминема обвинил двух участниц реалити-шоу в преследовании артиста. В 2023 году исполнитель хита Lose Yourself подал иск из-за использования слова shady в названии подкаста Reasonably Shady. Сценический образ Slim Shady, по его словам, является важной частью его имиджа.
Перед этим скончалась звезда «Охотников за привидениями» Дженнифер Руньон.
Читайте также: *Запрещен в РФ