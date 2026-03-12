Умерла бабушка Эминема

12 марта 2026, 16:49

TMZ: Умерла бабушка рэпера Эминема от осложнений рака груди

Маршалл Брюс Мэтерс III (Фото: Instagram*/eminem)

Скончалась бабушка рэпера Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III) — Бетти Крёсин. Об этом пишет портал TMZ.