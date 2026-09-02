02 сентября 2026, 14:05

Юрий Кузнецов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Юрий Александрович Кузнецов — советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Миллионам зрителей он запомнился по роли подполковника милиции Юрия Петренко, которого сослуживцы прозвали Мухомором, в сериале «Улицы разбитых фонарей». Не менее ярким стал образ немца Гофмана в криминальной драме Алексея Балабанова «Брат». 3 сентября 2026 года Юрию Кузнецову исполняется 80 лет. После смерти второй супруги Ирины в 2012 году в СМИ не раз появлялись публикации о якобы тяжелой жизни артиста. Кузнецову приписывали одиночество, забвение и даже нищету. О том, как складывалась судьба актера, что происходило в его личной жизни и чем Юрий Кузнецов занимается сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Юрия Кузнецова и первые шаги в профессии Театр в Омске и первые роли Юрия Кузнецова в кино Фильмы Юрия Кузнецова: «Холодное лето пятьдесят третьего», «Гений» и «Брат» Фильмография Юрия Кузнецова Личная жизнь Юрия Кузнецова «Мухомор»: главная телевизионная роль Юрия Кузнецова «Опера. Хроники убойного отдела» и новые проблемы Смерть Ирины и жизнь Юрия Кузнецова после трагедии Семья Юрия Кузнецова: отношения с детьми и сестрами Где сейчас Юрий Кузнецов

Детство Юрия Кузнецова и первые шаги в профессии

Юрий Кузнецов (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Театр в Омске и первые роли Юрия Кузнецова в кино

Юрий Кузнецов (фото: кадр из фильма «Торпедоносцы»)

Фильмы Юрия Кузнецова: «Холодное лето пятьдесят третьего», «Гений» и «Брат»

Юрий Кузнецов (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

Фильмография Юрия Кузнецова

1986 — «Я тебя ненавижу»;

1987 — «Отряд специального назначения»;

1991 — «Невозвращенец»;

1992 — «Над темной водой»;

2000 — «Особенности национальной охоты в зимний период»;

2002 — «Дневник камикадзе»;

2008 — «Литейный, 4»;

2009 — «Царь»;

2014 — «Курортная полиция»;

2016 — «Дуэлянт», «Казаки», «Хармс»;

2017 — «Жена полицейского», «Оптимисты»;

Личная жизнь Юрия Кузнецова

Встреча с Ириной и новая любовь Юрия Кузнецова

Юрий Кузнецов (фото: кадр из фильма «Невозвращенец»)

Юрий Кузнецов с дочерью Александрой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Именно в тот момент понял, что никуда от них не уйду. И что любовь — это не только помочь донести ребенка. Нести его нужно всю жизнь и помогать Ире всю жизнь. А иначе получится, что герой я только на экране. Они во мне нуждались, я мог сделать их счастливее», — вспоминал Кузнецов.

Разрыв с первой женой и новая семья

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Юрий Кузнецов (фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»)

«Мухомор»: главная телевизионная роль Юрия Кузнецова

Юрий Кузнецов (фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»)

«Опера. Хроники убойного отдела» и новые проблемы

Юрий Кузнецов (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Смерть Ирины и жизнь Юрия Кузнецова после трагедии

«Мне до сих пор больно, и если бы не дочка, не знаю, что мог бы натворить. А она, совсем девчонка, очень мужественно держалась на похоронах. Сжала зубы и почти не плакала. Ну и я старался не позориться, не впадать в истерику. Первый месяц пропадал на кладбище. Разговаривал с Ирой, сидел у ее могилки. Становилось как-то легче. Потом Саша стала просить: "Папа, не надо, не езди туда, пойдем лучше в церковь"», — вспоминал актер.

Юрий Кузнецов с дочерью Александрой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Семья Юрия Кузнецова: отношения с детьми и сестрами

«Меня все оставили, все на свете! Брат никогда не позвонит, он прекрасно знает, где я живу, но не едет ко мне», — говорила Галина.

Юрий Кузнецов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Где сейчас Юрий Кузнецов