Жил на чердаке, изменял жене и ушел из театра в нищету: вся правда о тяжелой судьбе легендарного «Мухомора» Юрия Кузнецова
Юрий Александрович Кузнецов — советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Миллионам зрителей он запомнился по роли подполковника милиции Юрия Петренко, которого сослуживцы прозвали Мухомором, в сериале «Улицы разбитых фонарей». Не менее ярким стал образ немца Гофмана в криминальной драме Алексея Балабанова «Брат». 3 сентября 2026 года Юрию Кузнецову исполняется 80 лет. После смерти второй супруги Ирины в 2012 году в СМИ не раз появлялись публикации о якобы тяжелой жизни артиста. Кузнецову приписывали одиночество, забвение и даже нищету. О том, как складывалась судьба актера, что происходило в его личной жизни и чем Юрий Кузнецов занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Детство Юрия Кузнецова и первые шаги в профессииЮрий Кузнецов родился 3 сентября 1946 года в Абакане. Его отец служил в милиции, поэтому семья не задерживалась надолго на одном месте. Из-за постоянных служебных переводов отца будущему актеру пришлось сменить несколько сибирских городов.
Интерес к театру появился у Юрия еще в школьные годы. Он занимался в драматическом кружке, который постепенно превратился из обычного увлечения в осознанное желание связать жизнь со сценой. Отец, однако, представлял будущее сына совершенно иначе и надеялся, что Юра продолжит семейную традицию и выберет милицейскую службу.
В Хабаровский краевой драматический театр Кузнецов отправился уже вместе с первой женой Валентиной Луневой. Поначалу профессиональная судьба складывалась в пользу супруги. Режиссеры охотно приглашали Валентину в новые постановки, хотя совмещать работу и семейную жизнь становилось все сложнее: у пары родилась дочь Наташа.
Театр в Омске и первые роли Юрия Кузнецова в киноСитуация изменилась после переезда супругов в Омск. Театральная карьера Валентины постепенно пошла на спад, тогда как Юрий, напротив, получил возможность реализовать свой талант.
Провинциальный театр давал актеру огромное количество работы. За год здесь выпускали по семь-восемь премьер, тогда как столичные театры за тот же период могли подготовить около трех новых постановок. Кузнецов практически ежедневно выходил на сцену, оттачивая мастерство и постепенно становясь одним из наиболее заметных актеров труппы.
В 1983 году на Юрия Кузнецова обратили внимание кинорежиссеры. Роль Фоменко в военной драме «Торпедоносцы» принесла Кузнецову первую заметную известность. Затем последовали работы в картинах «Колье Шарлотты» и «Прохиндиада». В фильме «Мой друг Иван Лапшин» актер сыграл начальника районного отдела милиции.
В 1986 году Кузнецов получил приглашение в Ленинградский театр комедии. Первое время он в одиночку жил на чердаке при театре. Только спустя год к нему переехали жена и дочь, после чего семье предоставили квартиру в Ленинграде. К тому времени Валентина окончательно отказалась от попыток вернуть себе прежние позиции на театральной сцене. Она стала руководить театральным коллективом при политехническом вузе.
Супруги все чаще сталкивались с личными проблемами. Постоянные разлуки, напряжение и взаимные разочарования постепенно разрушали отношения. В 1991 году брак Кузнецовых окончательно распался. К тому моменту Юрий уже активно работал в Москве, куда приезжал не только ради съемок.
Фильмы Юрия Кузнецова: «Холодное лето пятьдесят третьего», «Гений» и «Брат»Одной из значимых работ этого периода стала психологическая драма Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего…». Кузнецов сыграл управляющего факторией Ивана Зотова — человека беспринципного, трусливого и одновременно очень жизненного.
В 1991 году артист раскрыл другую сторону своего таланта в криминальной комедии «Гений». Там он исполнил роль майора милиции Андрея Кузьмина. Особое место в фильмографии Юрия Кузнецова занимает криминальная драма Алексея Балабанова «Брат».
В картине актер сыграл немца Гофмана — бездомного мудреца, который становится для Данилы Багрова своеобразным проводником в сложном и жестоком мире. Образ Гофмана стал одним из самых запоминающихся в российском кино 1990-х годов.
К началу 1990-х в фильмографии артиста уже накопилось немало заметных работ, среди которых «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Стук в дверь» и «Гений».
Фильмография Юрия КузнецоваСреди работ Юрия Кузнецова последних десятилетий — фильмы и сериалы разных жанров:
- 1986 — «Я тебя ненавижу»;
- 1987 — «Отряд специального назначения»;
- 1991 — «Невозвращенец»;
- 1992 — «Над темной водой»;
- 2000 — «Особенности национальной охоты в зимний период»;
- 2002 — «Дневник камикадзе»;
- 2008 — «Литейный, 4»;
- 2009 — «Царь»;
- 2014 — «Курортная полиция»;
- 2016 — «Дуэлянт», «Казаки», «Хармс»;
- 2017 — «Жена полицейского», «Оптимисты»;
Личная жизнь Юрия Кузнецова
Встреча с Ириной и новая любовь Юрия Кузнецова
Ирина запомнила Кузнецова по фильму «Точка возврата». Увидев на экране его героя — бесстрашного пилота, женщина подумала, что за такого мужчину непременно вышла бы замуж. Спустя несколько лет судьба действительно свела их, причем совершенно случайно. Они встретились в коридоре московской гостиницы «Космос», когда Кузнецов работал над картиной «Невозвращенец».
В реальности актер выглядел совсем не так, как его экранный персонаж. Он казался уставшим и растерянным. Однако 36-летняя Ирина все же решилась заговорить с ним и призналась, что сразу узнала артиста. У женщины была непростая судьба. Она переехала из родного Петербурга в Москву из-за сына Алексея, страдавшего гемофилией. Мальчик проходил лечение в одной из московских клиник.
Постепенно обычные разговоры превратились в совместные чаепития и прогулки по Ботаническому саду. Ирина вернула в жизнь актера романтику и нежность, которых ему давно не хватало. С первой женой Юрий к тому моменту поддерживал отношения лишь посредством записок.
Ирина была искусствоведом и обладала широкими знаниями, поэтому могла заинтересовать Кузнецова не только как женщина, но и как собеседник. Позднее актер признавался, что испытывал чувство вины перед Валентиной, но отказаться от новой любви уже не мог.
Однажды Юрий приехал вместе с Ириной в больницу к маленькому Леше. Они собирались забрать мальчика на выходные в гостиницу. Когда к клинике подъехала скорая помощь, супруги договорились, чтобы сотрудники машины довезли их до «Космоса».
Леше было трудно идти — у него болела нога. Тогда Кузнецов взял мальчика на руки и понес к машине. Именно в этот момент актер окончательно понял, что не сможет уйти из этой семьи. По его словам, если он решил стать частью их жизни, то должен был заботиться о них постоянно.
«Именно в тот момент понял, что никуда от них не уйду. И что любовь — это не только помочь донести ребенка. Нести его нужно всю жизнь и помогать Ире всю жизнь. А иначе получится, что герой я только на экране. Они во мне нуждались, я мог сделать их счастливее», — вспоминал Кузнецов.
Разрыв с первой женой и новая семья
Дочь Наташа к тому времени уже выросла, а отношения с Валентиной почти сошли на нет. Супруги могли не разговаривать неделями. Вопрос о дальнейшем будущем семьи становился все более очевидным.
Съемки «Невозвращенца» завершились 30 декабря 1990 года. Когда Юрий вернулся в Ленинград, он понял, что не хочет встречать Новый год вместе с первой женой. Валентина давно подозревала появление другой женщины и практически сразу догадалась, куда отправился муж.
По словам Кузнецова, удивительным образом ситуацию приняла даже его старшая дочь. Наташа не стала упрекать отца и впоследствии смогла подружиться с Ириной. Между женщинами не возникло борьбы за внимание Юрия. Актер подчеркивал, что благодарен первой супруге и старшей дочери за понимание. После расставания он оставил им квартиру.
Начало совместной жизни с Ириной оказалось далеко не безоблачным. Ни у Юрия, ни у его новой избранницы не было собственного жилья, поэтому семье приходилось снимать квартиры. После того как лечение Алексея завершилось, необходимости оставаться в Москве больше не было. Однако и возвращение в Петербург не обещало финансового благополучия. Театральные зарплаты оставались небольшими, а предложения в кино поступали нерегулярно.
Несколько лет супруги жили в съемной квартире в Пушкине. Затем на несколько месяцев перебрались в деревню под Ярославлем, где Ирине достался небольшой дом от бабушки. Финансовые трудности достигли такого уровня, что один из новогодних праздников семья встретила на пенсию Алексея по инвалидности. При этом супруги старались не унывать и даже в сложных обстоятельствах находили поводы радоваться жизни.
Вскоре они снова вернулись в Петербург. Денег по-прежнему почти не было, а в 1995 году Ирина забеременела. В возрасте 50 лет Юрий Кузнецов снова стал отцом. У супругов родилась дочь Александра. Несмотря на необходимость содержать растущую семью, актер решился на еще один серьезный шаг — ушел из театра, где давно разочаровался в условиях работы.
«Мухомор»: главная телевизионная роль Юрия КузнецоваФинансовое положение семьи оставалось крайне тяжелым. Другие актерские жены советовали мужьям соглашаться на корпоративы и любые дополнительные заработки. Ирина, напротив, понимала, что Юрий не любит такой формат и не хочет заниматься тем, что ему внутренне чуждо.
Сам он позднее вспоминал, что временами денег едва хватало даже на поездку в театр. Приходилось занимать у коллег, а семья постепенно набрала множество долгов. Перелом наступил в 1997 году, когда Кузнецов получил роль подполковника милиции Юрия Александровича Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей».
Персонажа быстро прозвали Мухомором. Герой Кузнецова сочетал строгость советского начальника с человеческой теплотой и почти отцовской заботой о своих подчиненных. Сериал стал одним из главных телевизионных хитов своего времени. Для Юрия Кузнецова эта работа означала не просто новую ступень популярности, но и долгожданную финансовую стабильность.
Актер вспоминал, что несколько лет после начала съемок продолжал отдавать накопившиеся долги. При этом он признавался: в 1997 году никто не мог предположить, насколько судьбоносной окажется роль Мухомора.
Популярность сериала росла стремительно. Актерский состав приглашали на телевизионные программы, съемки и различные мероприятия. Однажды вся группа даже выступила с концертами в Кремле. Кузнецов оказался настолько востребован, что самостоятельно уже не справлялся с рабочими вопросами. Тогда Ирина стала его агентом и взяла на себя организацию профессиональной стороны его жизни.
Только в 2001 году, когда у семьи наконец появились свободные деньги, Юрий и Ирина официально зарегистрировали отношения и обвенчались.
«Опера. Хроники убойного отдела» и новые проблемыПосле успеха «Улиц разбитых фонарей» продолжение «милицейской» линии стало естественным развитием карьеры актеров. Кузнецов продолжил сниматься в проектах «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный, 4». Однако сотрудничество с «Литейным, 4» неожиданно завершилось. Артисту просто не продлили контракт, не объяснив причин.
Кузнецов всегда относился к работе серьезно. При этом он мог открыто спорить с молодыми режиссерами и критиковать предлагаемые сценарии. Возможно, именно независимый характер и нежелание соглашаться со всем подряд сыграли против него. Актер привык, что его рабочий календарь расписан на месяцы вперед. Теперь же приходилось ждать новых предложений и существовать от одного гонорара до другого.
Одновременно серьезные проблемы начались у Ирины. У женщины давно диагностировали диабет, а затем к заболеванию добавился инсульт. Начались многочисленные госпитализации. Несмотря на ухудшение состояния, Ирина старалась вести привычную жизнь, занималась домашними делами и не показывала мужу, насколько серьезно больна. Поэтому в 2012 году Кузнецов не сразу понял, что очередная госпитализация станет для супруги последней.
Смерть Ирины и жизнь Юрия Кузнецова после трагедииПосле смерти жены актер пережил тяжелый период. Ирина умерла в 2012 году, и Кузнецов долго не мог смириться с утратой. Особенно болезненным для него оказалось прощание с супругой. Актер рассказывал, что не хотел вспоминать, как забирал Ирину из морга, как проходило отпевание и как ее гроб опускали в землю на Большеохтинском кладбище.
«Мне до сих пор больно, и если бы не дочка, не знаю, что мог бы натворить. А она, совсем девчонка, очень мужественно держалась на похоронах. Сжала зубы и почти не плакала. Ну и я старался не позориться, не впадать в истерику. Первый месяц пропадал на кладбище. Разговаривал с Ирой, сидел у ее могилки. Становилось как-то легче. Потом Саша стала просить: "Папа, не надо, не езди туда, пойдем лучше в церковь"», — вспоминал актер.
Даже спустя десятилетие после смерти супруги Кузнецов не мог спокойно говорить о ней. Воспоминания об Ирине по-прежнему вызывали у него слезы. При этом актер продолжал работать. Новые роли помогали ему возвращаться к обычной жизни и не замыкаться в своем горе.
Кузнецов снялся в «Дуэлянте», получил премию «Ника» за работу в картине «Человек, который удивил всех», сыграл отца главного героя в сериале «Эпидемия», а также исполнил роль отца Анатолия в комедии «Непослушник».
Семья Юрия Кузнецова: отношения с детьми и сестрамиПоклонники неоднократно обращали внимание на близкие отношения актера с младшей дочерью Александрой. Однако отношения Кузнецова с другими родственниками складывались далеко не так просто. Старшая сестра артиста Галина, которая живет в деревне под Абаканом, публично заявляла, что чувствует себя покинутой собственной семьей.
В программе «Секрет на миллион» на НТВ женщина рассказывала, что брат практически не звонит ей и не приезжает, хотя прекрасно знает, где она живет.
«Меня все оставили, все на свете! Брат никогда не позвонит, он прекрасно знает, где я живу, но не едет ко мне», — говорила Галина.У самого Юрия Кузнецова была другая версия произошедшего. Как и его сестра Любовь, он считал, что Галина сама дистанцировалась от семьи. По словам актера, родственники прекратили общение с ней после того, как она по неизвестным им причинам решила отречься от фамилии. Кузнецов также рассказывал, что Галина поверила в версию о том, будто их родители ей не родные.
Актер утверждал, что предпринимал попытки помочь сестре, однако она сама прекращала эти попытки и не хотела продолжать общение.
Где сейчас Юрий КузнецовОдной из заметных новых работ артиста стала семейная приключенческая комедия «Доктор Гаф», премьера которой состоялась весной 2026 года. По сюжету картина напоминает известную историю о докторе Дулиттле — человеке, способном разговаривать с животными.
Главную роль ветеринара с необычным даром исполнил Сергей Гармаш, а Юрий Кузнецов вошел в актерский состав проекта.
В конце марта 2026 года многолетний вклад артиста в отечественное искусство получил официальное признание на высшем государственном уровне. Президентским указом Юрию Александровичу Кузнецову присвоили звание народного артиста России.