«Это мужской азарт»: Чадов рассказал, ради чего рискует на съёмочной площадке

02 сентября 2026, 12:18

Актёр Алексей Чадов признался, что ему тяжело даются трюки на высоте

Алексей Чадов (Фото: Instagram* @alexeychadovofficial)

Актёр Алексей Чадов в беседе с РИА Новости заявил, что трюки на высоте даются ему с трудом и вызывают дискомфорт.





Артист рассказал, как во время работы ведущим шоу «Фактор страха» висел на трапеции, под ним проваливался пол и он падал.

«Понятно, что меня на тросах ловили каскадёры, но ощущение так себе», — признался мужчина.

«Да и плюс — это мужской азарт. Я люблю экстремальное вождение, мне нравится водить любую технику», — добавил артист.