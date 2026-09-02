«Это мужской азарт»: Чадов рассказал, ради чего рискует на съёмочной площадке
Актёр Алексей Чадов признался, что ему тяжело даются трюки на высоте
Актёр Алексей Чадов в беседе с РИА Новости заявил, что трюки на высоте даются ему с трудом и вызывают дискомфорт.
Артист рассказал, как во время работы ведущим шоу «Фактор страха» висел на трапеции, под ним проваливался пол и он падал.
«Понятно, что меня на тросах ловили каскадёры, но ощущение так себе», — признался мужчина.При этом Чадов подчеркнул, что очень любит выполнять трюки. Он вспомнил, как участвовал в опасных номерах с автомобилями: ему требовалось быстро вести машину и одновременно стрелять. Актёр добавил, что для него принципиально важно делать трюки самостоятельно. Таким образом Алексей Александрович стремится соответствовать своему персонажу и глубже прочувствовать его образ.
«Да и плюс — это мужской азарт. Я люблю экстремальное вождение, мне нравится водить любую технику», — добавил артист.Мужчина обучался и езде на лошади. По его словам, верховая езда намного сложнее вождения, так как зависит от характера и самочувствия животного.