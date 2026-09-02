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Екатерина Волкова после бритья наголо показала фигуру в бикини — фото

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* @volkovawolka)

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Скорая помощь», опубликовала в личном блоге видео в купальнике с отдыха на Мальдивах.



Недавно актриса сменила имидж, побрив голову. На кадрах 52-летняя звезда появилась на пляже в чёрном бикини без бретелей и тёмных очках. В ролике Волкова танцует на белом песке, напевая новую песню «Удержи» и бегает по побережью. Публикация совпала с напоминанием о выходе этой композиции.

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* @volkovawolka)
Свой новый стиль Екатерина объяснила операцией: во время хирургического вмешательства медикам пришлось удалить значительную часть волос на затылке, после чего Волкова обратилась к стилисту для полного преображения.

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