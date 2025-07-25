25 июля 2025, 13:24

Василий Шукшин (фото: Instagram* / shukshina_maria)

25 июля могло бы исполниться 96 лет Василию Шукшину — актёру, писателю и режиссёру. Шукшин прославился ролями в фильмах «Они сражались за Родину», «Когда деревья были большими», «У озера», а также авторскими картинами «Калина красная» и «Печки-лавочки». О его творческом пути, личной жизни и семейных спорах за наследство расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и ранние годы Василия Шукшина Путь в Москву: от учителя до студента ВГИКа Актёрская карьера: от маленьких эпизодов к великим ролям Шукшин — режиссёр и писатель: кино с алтайской душой Личная жизнь Василия Шукшина Первая любовь Шукшина Новая любовь: Виктория Софронова и рождение дочери Последняя любовь — Лидия Федосеева-Шукшина Смерть Василия Шукшина Конфликт наследниц: спор за творчество отца

Детство и ранние годы Василия Шукшина

Путь в Москву: от учителя до студента ВГИКа

Актёрская карьера: от маленьких эпизодов к великим ролям

Шукшин — режиссёр и писатель: кино с алтайской душой

Василий Шукшин (фото: Instagram* / shukshina_maria)



Личная жизнь Василия Шукшина

Первая любовь Шукшина

Новая любовь: Виктория Софронова и рождение дочери

Василий Шукшин (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Последняя любовь — Лидия Федосеева-Шукшина

«Я столько пережила, и вдруг Господь дал мне в руки такое счастье! Хотя он тоже был не в лучшем состоянии. Он выпивал, а мы в нашем доме даже не знали, что это. У нас никогда такого не было, даже рюмки, хотя праздники тоже отмечали. Мне все говорили: "Ты чего, с ума сошла?" Но это была любовь», — делилась Федосеева-Шукшина в программе «Судьба человека».

«За десять лет жизни он лишь раз пять мне об этом сказал. Один раз со злости, другой, как будто пожалев меня. При этом он был очень нежный, терпеливый, очень внимательный. Говорил: "Ты такая хорошая у меня". А я плакала от счастья, что такой человек признается мне в любви» — рассказывала она.

Смерть Василия Шукшина

«Помню, все выглядели таким расстроенными, и я подумала, что это из-за моего скорого отъезда. Тогда мне предложили выпить немного виски, и я заметила, что люди вокруг плачут. Я ничего не знала и не понимала. Села в самолет, и только уже в аэропорту в Москве меня встретили и рассказали, что Вася умер. Я не поверила. Как этого могло произойти? Это было ужасно», — вспоминала вдова.

Василий Шукшин (фото: Instagram* / shukshina_maria)



Конфликт наследниц: спор за творчество отца