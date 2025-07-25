Жил на две семьи, сильно пил и устраивал сцены ревности: каким на самом деле был Василий Шукшин
25 июля могло бы исполниться 96 лет Василию Шукшину — актёру, писателю и режиссёру. Шукшин прославился ролями в фильмах «Они сражались за Родину», «Когда деревья были большими», «У озера», а также авторскими картинами «Калина красная» и «Печки-лавочки». О его творческом пути, личной жизни и семейных спорах за наследство расскажет «Радио 1».
Детство и ранние годы Василия ШукшинаВасилий Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Алтайского края в крестьянской семье. В 1933 году его отец Макар Шукшин был репрессирован и впоследствии расстрелян. Мать, Мария Сергеевна, спустя время вышла замуж повторно. Отчим активно принимал участие в воспитании Василия и стал для него вторым отцом.
После окончания семи классов юноша уехал в Бийск, где поступил в автомобильный техникум, однако обучение не закончил — спустя два с половиной года вернулся в деревню, чтобы помогать семье. С конца 1940-х Шукшин работал во многих местах: трудился на турбинном заводе в Калуге, на тракторном заводе во Владимире, участвовал в стройках в Подмосковье. В 1949 году был призван в армию и служил на Черноморском флоте, где и начал писать свои первые рассказы.
Путь в Москву: от учителя до студента ВГИКаПосле демобилизации Шукшин экстерном сдал экзамены за среднюю школу, преподавал русский язык в родной деревне и даже занимал должность директора школы. Однако юноша мечтал о столице. В 1954 году он отправился в Москву. Для этого его мама продала корову, чтобы материально помочь сыну.
Изначально Василий собирался поступать на сценарный факультет ВГИКа, но комиссия, оценив его харизму и внешность, порекомендовала актерское направление. В результате он выбрал режиссёрский факультет. Параллельно с учёбой Шукшин начал рассылать свои рассказы в литературные журналы. Первый опубликованный текст — «Двое на телеге» — вышел в журнале «Смена». Вскоре последовали новые публикации, а также первые съёмки в кино.
Актёрская карьера: от маленьких эпизодов к великим ролямДебют Василия в кино состоялся в картине «Тихий Дон», где он сыграл эпизодическую роль. Но уже следующая работа — главная роль в фильме «Два Фёдора» — принесла ему признание. В 1960-х годах Шукшин активно снимался: в фильмах «Журналист», «Комиссар», «У озера», «Даурия» и «Освобождение». Одним из наиболее ярких выступлений стал образ Павла Корчагина в военной драме «Они сражались за Родину». Эта роль стала последней в его жизни.
Шукшин — режиссёр и писатель: кино с алтайской душойВ 1964 году вышел первый полнометражный фильм Шукшина как режиссёра — «Живёт такой парень», по мотивам собственных рассказов. Главную роль исполнил Леонид Куравлёв. Лента получила Государственную премию и открыла новую страницу в карьере мастера. В 1965 году он опубликовал роман «Любавины», посвящённый жизни российского крестьянства. Также Шукшин работал над романом «Я пришёл дать вам волю» о Степане Разине, но по ряду причин экранизировать этот замысел не удалось.
В 1972 году на экраны вышел фильм «Печки-лавочки», где Шукшин выступил как режиссёр, сценарист и исполнитель главной роли. Настоящим прорывом стала драма «Калина красная» (1974) — самая известная работа режиссёра. Фильм посмотрели более 60 миллионов зрителей.
Личная жизнь Василия Шукшина
Первая любовь Шукшина
Василий Шукшин и Мария Шумская познакомились в селе Сростки Алтайского края. Ему было 15 лет, ей — 14. Девушка переехала из соседней Березовки, и именно с ней у будущего писателя случилась первая любовь. В 1946 году Шукшина призвали в армию. Но на малой родине его теперь ждала не только мать, но и Мария. С этого момента он практически не расставался с Шумской. Позже Шукшин решил уехать в столицу — поступать во ВГИК. Мария осталась в Сростках.
По окончании первого курса Василий вернулся домой. Родственники стали настаивать на браке с Шумской, так как близкие отношения без брака осуждались. Под давлением семьи, обеспокоенной моральными нормами того времени, пара всё же зарегистрировала брак. Но сразу после свадьбы Шукшин предложил жене переехать с ним в Москву. Мария отказалась — она не могла оставить пожилых родителей, так как была у них единственным ребёнком. Шукшин уехал один, обиженный.
Новая любовь: Виктория Софронова и рождение дочери
В Москве Шукшин потерял паспорт. Новый документ ему выдали уже без штампа о браке. В 1957 году он познакомился с Викторией Софроновой в Центральном доме литераторов. Однако тогда Шукшин уже был в отношениях с Беллой Ахмадулиной. Это не помешало ему влюбиться в Викторию. Пара быстро сблизились и начала жить вместе. Виктория даже ездила в Сростки — познакомиться с родными Василия. В 1964 году стало известно, что она беременна. Однако в этот период писатель уже начал понимать, что чувства к возлюбленной угасают: у него появилась новая привязанность — Лидия Чащина, давняя знакомая со времён ВГИКа.
Некоторое время Шукшин жил «на два дома», но Софронова не выдержала и поставила точку в их отношениях. Несмотря на разрыв, он остался заботливым отцом. Девочка Екатерина, которую он называл «котёнком», родилась в 1965 году.
Последняя любовь — Лидия Федосеева-Шукшина
В начале 1970-х Шукшин встретил актрису Лидию Федосееву, которая в тот момент разводилась с мужем. Отношения развивались стремительно, но были непростыми: много ревности, ссор, эмоциональных всплесков. В браке родились две дочери — Ольга и Мария.
«Я столько пережила, и вдруг Господь дал мне в руки такое счастье! Хотя он тоже был не в лучшем состоянии. Он выпивал, а мы в нашем доме даже не знали, что это. У нас никогда такого не было, даже рюмки, хотя праздники тоже отмечали. Мне все говорили: "Ты чего, с ума сошла?" Но это была любовь», — делилась Федосеева-Шукшина в программе «Судьба человека».
По словам актрисы, Василий редко говорил о любви, но проявлял её в поступках.
«За десять лет жизни он лишь раз пять мне об этом сказал. Один раз со злости, другой, как будто пожалев меня. При этом он был очень нежный, терпеливый, очень внимательный. Говорил: "Ты такая хорошая у меня". А я плакала от счастья, что такой человек признается мне в любви» — рассказывала она.
Смерть Василия Шукшина2 октября 1974 года, во время съёмок фильма «Они сражались за Родину», Шукшин скончался от сердечного приступа. Он умер во сне, в гостиничном номере в Клетской, Волгоградская область.
«Помню, все выглядели таким расстроенными, и я подумала, что это из-за моего скорого отъезда. Тогда мне предложили выпить немного виски, и я заметила, что люди вокруг плачут. Я ничего не знала и не понимала. Села в самолет, и только уже в аэропорту в Москве меня встретили и рассказали, что Вася умер. Я не поверила. Как этого могло произойти? Это было ужасно», — вспоминала вдова.
Писателя, актёра и режиссёра похоронили на Новодевичьем кладбище. На его могиле друзья и поклонники оставляли веточки калины — в память о его главной киноленте и сердце, неравнодушном к людям.