Актриса Дарья Мельникова заговорила о рождении четвертого ребенка
Актриса Дарья Мельникова в личном блоге обратилась к мужу с намеком на четвертого ребенка. Вероятно, звезда «Папиных дочек» уже готова к очередному пополнению в семье.
Недавно артистка вместе с супругом Романовым Набатовым и тремя детьми выбралась в лес. Несколько дней они провели в палатке, наслаждаясь природой. Вскоре актриса призналась, что такой отдых ее немного утомил, ведь ей приходилось следить за всеми наследниками.
Стоит отметить, что трудности многодетного материнства звезду «Папиных дочек» не пугают. В своем блоге она обратилась к супругу со словами: «Вопрос у меня только один: когда за четвертым?»
Напомним, Дарья Мельникова воспитывает двух сыновей от первого брака и дочь, которая появилась на свет в отношениях с Романом Набатовым.
*Запрещен в РФ
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