Актриса Дарья Мельникова заговорила о рождении четвертого ребенка

25 июля 2025, 09:09

Дарья Мельникова (Фото: Инстаграм* @melnikovadsh)

Актриса Дарья Мельникова в личном блоге обратилась к мужу с намеком на четвертого ребенка. Вероятно, звезда «Папиных дочек» уже готова к очередному пополнению в семье.