Элитное жилье Пугачевой оказалось под угрозой из-за бушующего на Кипре пожара
Алла Пугачева рискует потерять элитную недвижимость на Кипре из-за бушующих лесных пожаров. Огонь подбирается к ее дому в Лимасоле, пока в пригороде паникуют люди. Местные жители вынуждены бессильно смотреть на то, как пламя уничтожает их собственность. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Народная артистка, покинувшая Россию, столкнулась с новой угрозой: лесные пожары на Кипре, где находится ее роскошное жилье, уже уничтожили 70 домов и 100 автомобилей, охватив более 10 тысяч гектаров земли. Пожарные службы работают на пределе, но не могут обуздать стихию. Известно, что президент Кипра запросил помощь у соседних стран, чтобы справиться с бедой.
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Сама Примадонна сейчас отдыхает с детьми в Юрмале, на вилле «Марта», аренда которой обходится в 15 миллионов рублей в месяц. Певица готовится к участию в фестивале Лаймы Вайкуле.
Пугачеву часто замечают на прогулках, всегда в стильном образе и парике, под усиленной охраной из-за опасений за свою безопасность. Около недели назад Пугачева во время очередной прогулки в Юрмале тепло встретилась с прохожими. Звезда согласилась попозировать фанатам для фото.
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