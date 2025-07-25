Элитное жилье Пугачевой оказалось под угрозой из-за бушующего на Кипре пожара

25 июля 2025, 02:22

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

Алла Пугачева рискует потерять элитную недвижимость на Кипре из-за бушующих лесных пожаров. Огонь подбирается к ее дому в Лимасоле, пока в пригороде паникуют люди. Местные жители вынуждены бессильно смотреть на то, как пламя уничтожает их собственность. Об этом сообщает «7Дней.ru».





Народная артистка, покинувшая Россию, столкнулась с новой угрозой: лесные пожары на Кипре, где находится ее роскошное жилье, уже уничтожили 70 домов и 100 автомобилей, охватив более 10 тысяч гектаров земли. Пожарные службы работают на пределе, но не могут обуздать стихию. Известно, что президент Кипра запросил помощь у соседних стран, чтобы справиться с бедой.



