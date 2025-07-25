25 июля 2025, 11:10

Певица Anna Asti выложила в соцсети фото своего питомца — щенка по кличке Витя

певица Anna Asti со своим питомцем по кличке Витя (Фото: Instagram*, @asti)

Певица Anna Asti поделилась с поклонниками новостью — в её жизни появился щенок по кличке Виктор Анатольевич или Витя. В социальных сетях 35-летняя артистка опубликовала фотографии с очаровательным питомцем, а ещё выложила видео, на котором показано, какие команды уже умеет выполнять Витя.





Напомним, что ранее Анна завела себе лошадь. Это была её давняя мечта.

«Самый сладкий Суперстар! Мой Виктор Анатольевич… Пока он такой кроха, хочется всё время держать на ручках, тискать, гладить, целовать, сохранять каждый момент его мимимишности и фотографировать его каждый познавательный миг! <…> Моя радость и самый красивый "сыночек"», — подписала пост артистка.