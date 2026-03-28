Депрессия, алкоголь и тусовки с Агутиным: как Владимир Пресняков пережил развод с Орбакайте и почему бросил Ленскую ради Подольской?
В конце 80-х Владмира Преснякова называли новатором на советской поп-сцене. Популярность пришла к нему довольно рано, но счастье в личной жизни пришлось подождать. 29 марта исполнителю таких хитов, как «Стюардесса по имени Жанна» и «Аэропорты» исполняется 58 лет. О детстве в интернате, болезненном разрыве и настоящей любви — расскажет «Радио 1».
Биография Владимира Преснякова: детство и юностьВладимир Пресняков родился 29 марта 1968 года в Свердловске. Его родители были музыкантами, поэтому мальчик пошел по их стопам — его отец мечтал передать сыну профессию. Маленький Вова и сам интересовался музыкой. Его артистическая натура проявлялась в громких звуках кастрюль, пении тонким голосом и сочинении стихов.
Вскоре мальчик стал проявлять свой бунтарский характер, и даже учеба в свердловском интернате не смогла заставить его подчиниться дисциплине — в итоге его исключили за поведение. К тому моменту его родители уже обосновались в группе «Самоцветы» и забрали его в Москву.
Музыкальная карьера ПресняковаВ 1980 году Владимир Пресняков поступил в Московское хоровое училище имени Свешникова, а затем на дирижерско-хоровое отделение в музучилище имени Октябрьской революции. Он сразу пошёл на третий курс, но обучение не окончил — его исключили за прогулы. Свою музыкальную карьеру Пресняков начал рано. В 80-х он пел в хоре Елоховского собора, выступал с ВИА «Круиз» и уже с 12 лет начал гастролировать. В 15 лет дебютировал в ансамбле и пел в группе «Капитан».
Прорывным моментом стало участие в фильме «Выше радуги» (1986), для которого он записал несколько песен, включая «Зурбаган» и «Спит придорожная трава». С 1987 по 1994 год он работал с Театром песни Аллы Пугачёвой, выпустил альбом «Папа, ты сам был таким» и даже получил награду World Music Awards в Монте-Карло.
В конце 80-х – начале 90-х Пресняков был одним из самых популярных исполнителей страны. Его песня «Стюардесса по имени Жанна» звучала отовсюду. Но к 2000-м популярность пошла на спад. Однако он не сдался: сотрудничал с Леонидом Агутиным и Григорием Лепсом и снова оказался в топе. В этот период он дважды получал премию Золотой граммофон.
Роман с Кристиной ОрбакайтеКогда Владимиру было 18, на него обратила внимание 15-летняя Кристина Орбакайте. Влюбленная девушка не боялась трудностей, которые могли возникнуть в их отношениях, тем более она была уверенна в серьезных намерениях молодого музыканта: однажды, когда Кристина пришла проводить его на гастроли, Пресняков просто затащил её в поезд, и та уехала с ним в Запорожье. Узнав об этом, Алла Пугачева срочно прибыла к отелю, где поселилась пара. Однако вместо скандала она просто пристально посмотрела на Преснякова и уехала.
Когда Кристине исполнилось 16, они начали жить вместе. Семейная жизнь проходила под наблюдением родителей, но это не мешало развитию отношений. В 19 лет Кристина забеременела, а в 1991 году у них родился сын Никита Пресняков. Несмотря на счастливое начало, вскоре у пары начались проблемы. Кристина Орбакайте хотела развиваться как артистка, но Пресняков привык, что она сопровождает его на гастролях. Ревность и желание Кристины стать независимой сыграли свою роль.
Кроме того, Владимир вел образ жизни, который было сложно терпеть любой женщине: вечеринки, алкоголь, измены. Через пять лет пара рассталась.
«У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить несколько бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными, могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась. Были и другие женщины, конечно. Кристину это задевало, но прибалтийская кровь давала знать свое — мне никогда не высказывали ничего», — рассказал Владимир в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
В числе возможных разлучниц называли певицу Лику Стар, которая записала с ним хит «Падший ангел». Певица говорила, что из-за этой истории Пугачёва помогла отменить концерты Лики, а сам Пресняков поступил как «трусливый котёнок» и просто сказал ей «прощай».
Расставание с Орбакайте было болезненным и длилось несколько лет: Пресняков то уходил, то возвращался, но в итоге Кристина поставила точку. Он долго не мог прийти в себя, впал в депрессию, много пил. Впоследствии он продолжал участвовать в воспитании сына и поддерживать дружескую связь с бывшей возлюбленной.
Брак Преснякова с Еленой ЛенскойПервой официальной женой Преснякова стала дизайнер Елена Ленская. Ради него она бросила своего мужа, музыканта Игоря Саруханова. В 2001 году состоялась их свадьба.
«Насколько я знаю, у Володи в то время еще были отношения с девушкой по имени Ольга. Но все-таки разговор между мужчинами состоялся тогда, когда мы решили создать семью. Мы с Игорем разошлись, но остались близкими людьми», — рассказывала Ленская.
Однако, как и в истории с Кристиной, Владимира не устраивало, что его жена хотела самореализации. Лена интересовалась архитектурой и дизайном, но Владимир не поддерживал её стремления. В итоге они стали отдаляться. Ленская терпела, не решаясь спорить с мужем, которого считала гением. Но когда их брак уже трещал по швам, Пресняков отправился на «Большие гонки», где встретил певицу Наталью Подольскую. Сначала артист шокировал девушку своей прямолинейностью, но вскоре между ними завязались серьезные отношения.
Семейное счастье с Натальей Подольской5 июня 2010 года Пресняков и Подольская поженились. Через пять лет у них родился сын Артемий, а в октябре 2020-го — второй сын, Иван. Сама Наталья признавалась, что сначала ревновала Владимира к его бывшей жене Елене Ланской, но с Кристиной Орбакайте у нее сложились теплые отношения. В одном из интервью она даже назвала Кристину «наша вторая жена».
Владимир Пресняков не скрывает, что именно в браке с Натальей Подольской он изменился, отказавшись от прежнего образа жизни.
«Что такое любовь? По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось», — делился мыслями музыкант.
Чем занимается Владимир Пресняков сейчасНа сегодняшний день Владимир Пресняков продолжает активно работать и радовать поклонников новыми проектами. Он стал одним из наставников нового сезона взрослого шоу «Голос» на Первом канале. Участниками слепых прослушиваний стали 108 вокалистов из разных регионов России и стран бывшего СССР, включая новые территории. Ведущей проекта вновь стала Яна Чурикова. Первые выпуски нового сезона уже вышли в эфир в январе 2026 года.
В личной жизни Преснякова также произошли значительные перемены. В марте 2026 года супруга певца Наталья Подольская впервые показала фотографии их нового загородного дома на Калужском шоссе. Пара приобрела особняк более двух лет назад, но долгое время не могла завершить ремонт. Новый год 2026 года артисты встретили уже в собственном доме, а в марте окончательно переехали.
«Наконец-то! Столовая моей мечты! Хвастаюсь! Сори», — написала Подольская в соцсетях, опубликовав снимки интерьера.
Поклонники высоко оценили вкус пары и отметили уютную атмосферу нового жилища.