Катя Гордон выпустила новый хит: песня о таланте, упорстве и пути к мечте
Катя Гордон выпустила вдохновляющий трек «Розовый Кадиллак» о вере в себя
Автор-исполнитель и звёздный юрист Катя Гордон представила новый жизнеутверждающий трек «Розовый Кадиллак», который уже появился на всех цифровых музыкальных площадках.
По словам артистки в соцсетях, композиция посвящена вере в собственные способности и настойчивости, без которой сложно добиться успеха в творческой сфере.
Гордон подчеркнула, что песня — это своего рода мотивационное послание для тех, кто сталкивается с давлением окружающих и попытками изменить их индивидуальность. Она призывает слушателей не отказываться от своего таланта и идти своим путём, несмотря на сомнения и критику.
«Будьте преданы своему дару… и тогда, однажды, вы прикатите маме "Розовый Кадиллак", как Элвис, и скажите: "У меня всё получилось!"» — обратилась Катя к слушателям.