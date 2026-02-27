Катя Гордон выпустила новый хит: песня о таланте, упорстве и пути к мечте

27 февраля 2026, 14:53

Катя Гордон выпустила вдохновляющий трек «Розовый Кадиллак» о вере в себя

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Автор-исполнитель и звёздный юрист Катя Гордон представила новый жизнеутверждающий трек «Розовый Кадиллак», который уже появился на всех цифровых музыкальных площадках.





По словам артистки в соцсетях, композиция посвящена вере в собственные способности и настойчивости, без которой сложно добиться успеха в творческой сфере.



Гордон подчеркнула, что песня — это своего рода мотивационное послание для тех, кто сталкивается с давлением окружающих и попытками изменить их индивидуальность. Она призывает слушателей не отказываться от своего таланта и идти своим путём, несмотря на сомнения и критику.





«Будьте преданы своему дару… и тогда, однажды, вы прикатите маме "Розовый Кадиллак", как Элвис, и скажите: "У меня всё получилось!"» — обратилась Катя к слушателям.