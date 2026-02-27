Достижения.рф

«Скучала»: Настя Ивлеева показала путешествие по Африке и встречи с местными детьми

Настя Ивлеева улетела в Африку и заинтриговала подписчиков кадрами из школы
Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева отправилась в путешествие по Африке и поделилась в соцсетях атмосферными кадрами из поездки.



На фото звезда позирует вместе с местными детьми и показывает будни одной из школ. В подписи к публикации Ивлеева призналась, что давно хотела вернуться на континент.

«Что нужно для незабываемого путешествия? Взять свой прайм + чуть больше ста долларов и отправиться в страны Африки. Скучала», — написала она.
Подписчики сразу начали строить догадки: одни предположили, что блогер занялась международной благотворительностью, другие — что поездка связана со съёмками нового проекта. Пока сама Настя не раскрывает подробностей, лишь подогревая интерес аудитории.
Софья Метелева

