«Скучала»: Настя Ивлеева показала путешествие по Африке и встречи с местными детьми
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева отправилась в путешествие по Африке и поделилась в соцсетях атмосферными кадрами из поездки.
На фото звезда позирует вместе с местными детьми и показывает будни одной из школ. В подписи к публикации Ивлеева призналась, что давно хотела вернуться на континент.
«Что нужно для незабываемого путешествия? Взять свой прайм + чуть больше ста долларов и отправиться в страны Африки. Скучала», — написала она.Подписчики сразу начали строить догадки: одни предположили, что блогер занялась международной благотворительностью, другие — что поездка связана со съёмками нового проекта. Пока сама Настя не раскрывает подробностей, лишь подогревая интерес аудитории.