Жила в бедности, продавала бутылки и сделала аборт: как живет звезда «Брата-2» Дарья Юргенс и почему она хотела покончить с собой?

19 января 2026, 14:24

Дарья Юргенс (фото: кадр из программы «Привет, Андрей»)

Дарья Юргенс — российская актриса театра, кино и телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации. Роль Мэрилин в «Брате-2» стала для нее судьбоносной, а дружба с Сергеем Бодровым — частью личной истории. Именно поэтому его смерть в Кармадонском ущелье стала для нее тяжелым ударом. 20 января ей исполняется 58 лет. ​О ​жизни в нищете, творческом ​пути и романе с Шевчуком, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дарьи Юргенс: ранние годы и семья актеров Переезд в Ленинград и путь в профессию: жизнь в бедности Театр: от первых ролей до «Скрипача на крыше» Кино: Балабанов, «Брат-2» и культовый успех Фильмография Дарьи Юргенс Личная жизнь Дарьи Юргенс Дарья Юргнес сегодня

Биография Дарьи Юргенс: ранние годы и семья актеров

Дарья Юргенс (фото: Instagram* / daryayurgens)

Переезд в Ленинград и путь в профессию: жизнь в бедности

Театр: от первых ролей до «Скрипача на крыше»

Дарья Юргенс (фото: Instagram* / daryayurgens)

Кино: Балабанов, «Брат-2» и культовый успех

Фильмография Дарьи Юргенс

1998 — «Про уродов и людей»;

2000 — «Брат-2»;

2003 — «Женский роман»;

2006–2021 — «Морские дьяволы»;

2008 — «Васильевский остров»;

2010 — «Дом у большой реки»;

2013 — «Шерлок Холмс»;

2014 — «Ментовские войны-8»;

2016 — «Так поступает женщина»;

2019 — «Подкидыш»;

2020 — «Агата и сыск. Рулетка судьбы»;

2021 — «Зоя»;

2021–2022 — «Морские дьяволы. Дальние рубежи»;

2023 — «Рецепт на любовь»;

2024 — «Дикарка»;

2024 — «Морские дьяволы. Вектор атаки».

Личная жизнь Дарьи Юргенс

Дарья Юргенс и Сергей Бодров (фото: кадр из фильма «Брат 2»)

Брак, беременность и поддержка Семена Спивака

«Бесконечные очереди и постоянное чувство голода в огромном пузе — такой мне запомнилась моя первая беременность. Как же хотелось есть! Женьки рядом нет, он репетирует. Я чувствовала себя одинокой, никому не нужной, брошенной», — вспоминала Дарья.

Разлука с Дятловым и измена

«Я почувствовала, что происходит неладное, но Женя не признавался. В итоге он сказал мне: «Понимаешь, я согрешил». Произошло это на вокзале. Он сказал и уехал, а я осталась одна. У меня даже были мысли плохие, но у меня же был маленький Егор. Не могла этого сделать», — рассказала она.

Дарья Юргенс (фото: Instagram* / daryayurgens)

«После Женькиной измены я вроде бы его простила, но в образовавшийся надлом ушла вся любовь, оставив пустоту равнодушия. Надо было все заканчивать прямо тогда. А я чего-то испугалась. Да еще обида взыграла. Ах, значит, ты так?! И я тоже стала вести себя плохо, изменять. Иногда, правда, посещала меня разумная мысль: а на фига мы тогда живем вместе? Зачем? И однажды сказала Дятлову: "Я люблю другого человека, ухожу к Юре"», — вспоминала актриса.

Роман с Юрием Шевчуком

Петр Журавлев — второй муж и годы в коммуналке

Дарья Юргенс (фото: Instagram* / daryayurgens)

«Помню, "Брат-2" вышел на экраны. В киоске появился журнал с моей фотографией на обложке, а купить его не на что, в кошельке пусто. Собрала на улице бутылки, сдала и купила себе этот журнал. Но снова не видела в этом ничего особенного. Ну, такая жизнь. Нормально. Только будучи беременной Сашкой, поняла, что нужно что-то делать, так дальше жить невозможно, и стала занимать у знакомых и друзей по двести-триста долларов, чтобы купить свое жилье. С Сашей так получилось. После того как я ушла от Пети, у меня был служебный роман, который закончился ничем. Человек уехал работать в Москву, а я через месяц поняла, что беременна», — вспоминала звезда.

Дарья Юргнес сегодня