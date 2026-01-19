Жила в бедности, продавала бутылки и сделала аборт: как живет звезда «Брата-2» Дарья Юргенс и почему она хотела покончить с собой?
Дарья Юргенс — российская актриса театра, кино и телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации. Роль Мэрилин в «Брате-2» стала для нее судьбоносной, а дружба с Сергеем Бодровым — частью личной истории. Именно поэтому его смерть в Кармадонском ущелье стала для нее тяжелым ударом. 20 января ей исполняется 58 лет. О жизни в нищете, творческом пути и романе с Шевчуком, — в материале «Радио 1».
Биография Дарьи Юргенс: ранние годы и семья актеровДарья Юргенс появилась на свет 20 января 1968 года в Томске. Первые годы ее жизни прошли в Сибири, а детство и юность — уже под солнцем Азовского моря, в Мариуполе.
Оба родителя будущей актрисы — Наталья Юргенс и Георгий Лесников — были артистами. Профессиональная среда определила судьбу дочери раньше, чем она осознала это сама: впервые Дарью вынесли на сцену буквально в младенчестве, на репетиции спектакля «Поднятая целина». В 10 лет она получила свою первую полноценную роль — в постановке «Власть тьмы».
При этом актерскими мечты девочки были не сразу. В детстве Юргенс хотела стать ветеринаром, позже увлеклась фехтованием и почти получила разряд кандидата в мастера спорта. Однако после дисквалификации за грубое рубящее движение по руке соперницы Дарья ушла из спорта.
Тяжёлым испытанием для Дарьи стала смерть отца: он перенес инсульт на гастролях, а позже умер, когда девочке было 13 лет. Мать прожила долгую жизнь и до 80 лет выходила на сцену, завершив карьеру спектаклем «Оскар и Розовая дама».
Переезд в Ленинград и путь в профессию: жизнь в бедностиПолучив аттестат, Юргенс выбрала профессию родителей и уехала в Ленинград. Здесь родились мать и бабушка, а отец учился в театральном вузе; прапрадед служил в Михайловской артиллерийской академии. Позднее актриса признавалась, что всегда чувствовала с этим городом незримую связь.
В ЛГИТМиК Дарья поступила в качестве вольного слушателя: она неудачно написала вступительное сочинение, и ей не хватило полутора баллов. Это лишило её стипендии и места в общежитии. Первые полгода Дарья жила в учебной аудитории, мылась в бане, ела благодаря однокурсникам, которые носили ей еду из дома.
Когда ремонты лишали её последних вариантов, приходилось снимать койко-место в гостинице. Временами Юргенс развлекала соседок фантастическими историями о «похоронах жениха» или «поисках сестры-близнеца» — это вызывало доверие и обеспечивало дополнительную еду.
Однако вскоре в ВУЗе начался ремонт, поэтому Юргенс больше не могла там ночевать. Она поочередно оставалась у одногруппников, однако те были готовы ее принять лишь на несколько дней. Иногда актриса спала в гостинице, снимая койко-место в комнате на шестерых.
На второй год обучения девушке предложили место на бюджете, но для этого пришлось снова поступить на первый курс. Зато у нее появилась стипендия и место в общежитии. В 1990 году она получила диплом.
Театр: от первых ролей до «Скрипача на крыше»Первое место работы Юргенс — Молодежный театр Санкт-Петербурга. Главный режиссер Семён Спивак разглядел её талант ещё до выпуска. К экзаменам она уже была беременна, но скрывала это: трудоустроиться в положении было почти невозможно.
Дарья сыграла в спектаклях «Медея», «Крики из Одессы» и других постановках. Позже ей доверили Дездемону в «Отелло». Предложения от других театров она отклоняла, но однажды сделала исключение ради роли Оливии в «Двенадцатой ночи» в БДТ. Спектакль имел успех.
Работая в кино, актриса сцену не бросила. В зрелые годы одной из самых заметных работ стала роль Голды в мюзикле «Скрипач на крыше» с Игорем Скляром. Опыт жизни в Мариуполе помог ей точно воспроизвести южный говор. В постановке участвовал и её сын Егор Лесников — в образе портного Мотла. Юргенс называла это продолжением семейной актерской традиции.
Кино: Балабанов, «Брат-2» и культовый успехДебют на экране состоялся в 1998 году — в фильме Алексея Балабанова «Про уродов и людей». К этому моменту актриса пережила множество отказов на кастингах и пришла пробоваться с раздражением и дерзостью. Не рассчитывая на успех, она неожиданно получила роль горничной Груни — героини, запускающей цепочку трагических событий.
В 2000 году Балабанов пригласил Юргенс в «Брат-2». Не читая сценарий, Дарья согласилась побрить голову ради роли проститутки Даши по прозвищу Мэрилин. Работа с режиссером давалась тяжело, но помогал Сергей Бодров, объяснявший актрисе задания «с балабановского».
Фильм стал культовым. Юргенс проснулась знаменитой, а роль в «Брате-2» открыла ей дорогу в сериалы и полнометражное кино.
Фильмография Дарьи Юргенс
- 1998 — «Про уродов и людей»;
- 2000 — «Брат-2»;
- 2003 — «Женский роман»;
- 2006–2021 — «Морские дьяволы»;
- 2008 — «Васильевский остров»;
- 2010 — «Дом у большой реки»;
- 2013 — «Шерлок Холмс»;
- 2014 — «Ментовские войны-8»;
- 2016 — «Так поступает женщина»;
- 2019 — «Подкидыш»;
- 2020 — «Агата и сыск. Рулетка судьбы»;
- 2021 — «Зоя»;
- 2021–2022 — «Морские дьяволы. Дальние рубежи»;
- 2023 — «Рецепт на любовь»;
- 2024 — «Дикарка»;
- 2024 — «Морские дьяволы. Вектор атаки».
Личная жизнь Дарьи ЮргенсЖизнь актрисы не была свободна от драм. Ее окружали поклонники, но сама она стремилась к стабильным отношениям.
Период учебы оказался для Дарьи Юргенс судьбоносным: именно тогда она встретила будущего мужа Евгения Дятлова. Интересно, что в начале знакомство не сложилось — обаятельный студент, покорявший девушек песнями под гитару, не произвел на Дарью особого впечатления. Однако поездка на сельхозработы все изменила: Дятлов взял Юргенс за руку и заявил, что хотел бы провести с ней всю жизнь.
Брак, беременность и поддержка Семена Спивака
На четвертом курсе молодые актеры поженились. Мать актрисы не поддерживала этот шаг, однако дочь не стала ее слушать. Вскоре Юргенс узнала о беременности — как раз накануне выпускных показов, когда распределение по театрам решало профессиональную судьбу.
Опорой стал художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак, взявший выпускницу в труппу, несмотря на положение. Сто рублей зарплаты при отсутствии ролей буквально спасали семью: Дятлов долгое время не получал денег вовсе.
Юргенс вспоминала, что на тот момент продукты доставались по талонам, а ради небольших порций мяса приходилось выстаивать долгие очереди. Рацион будущей актрисы был скудым: утром — полбатона хлеба, днем и вечером — хлеб с молоком.
«Бесконечные очереди и постоянное чувство голода в огромном пузе — такой мне запомнилась моя первая беременность. Как же хотелось есть! Женьки рядом нет, он репетирует. Я чувствовала себя одинокой, никому не нужной, брошенной», — вспоминала Дарья.20 января 1991 года, в собственный день рождения, актриса родила сына Егора. Легче от этого не стало: кормившая грудью Юргенс продолжала питаться хлебом и стремительно набирала вес — с 55 до 80 килограммов. Позже Егор перешел на рис с бульоном из растворимых кубиков.
Юргенс и Дятлов жили то в строительном общежитии, то в консерваторском, ютясь в холодных и сырых помещениях.
Разлука с Дятловым и измена
В итоге устав от постоянной бедности, Юргенс решила временно уехать к матери в Мариуполь. Месяцы разлуки сопровождались нежными письмами Евгения, однако как только актриса вернулась домой, муж признался в измене с коллегой по театру.
«Я почувствовала, что происходит неладное, но Женя не признавался. В итоге он сказал мне: «Понимаешь, я согрешил». Произошло это на вокзале. Он сказал и уехал, а я осталась одна. У меня даже были мысли плохие, но у меня же был маленький Егор. Не могла этого сделать», — рассказала она.Юргенс переживала тяжелый период: не ела, много курила и пила кофе. Вскоре Дятлов увидел, что жена изменилась: Юргенс похудела на 26 килограммов.
Он просил прощения, уверяя, что любит только ее. Актриса согласилась на примирение при условии, что Евгений уйдет из театра, в котором играла его любовница. Так оба оказались в труппе Молодежного театра на Фонтанке.
«После Женькиной измены я вроде бы его простила, но в образовавшийся надлом ушла вся любовь, оставив пустоту равнодушия. Надо было все заканчивать прямо тогда. А я чего-то испугалась. Да еще обида взыграла. Ах, значит, ты так?! И я тоже стала вести себя плохо, изменять. Иногда, правда, посещала меня разумная мысль: а на фига мы тогда живем вместе? Зачем? И однажды сказала Дятлову: "Я люблю другого человека, ухожу к Юре"», — вспоминала актриса.
Роман с Юрием Шевчуком
Юрий Шевчук появился в театре, подбирая актеров для клипа группы ДДТ. Музыкант недавно потерял супругу Эльмиру, которая умерла от опухоли мозга, и в одиночку воспитывал сына. Образ рокера, пережившего трагедию, производил сильное впечатление на труппу, но Шевчук обращал внимание исключительно на Юргенс.
Вскоре они стали видеться и вне работы. Актрису не слишком привлекала музыка ДДТ, но она влюбилась в мужчину. Шевчук говорил красиво и уверенно: утверждал, что Дарья стала первой женщиной, пробудившей чувства после утраты. Он рассуждал о любви и о детях, но когда Юргенс сообщила о беременности, мужчина не обрадовался.
После долгих разговоров, они пришли к непростому выбору: либо Дарья рожает, но оставляет сцену, либо карьера. Актриса не была готова ставить крест на сцене и решилась на аборт. После этого возлюбленные расстались.
Петр Журавлев — второй муж и годы в коммуналке
После больницы Дарью встречал коллега Петр Журавлев — человек, которому она доверяла свои переживания. Девушка переехала к нему в коммунальную комнату и осталась там на семь лет. Журавлев стал вторым мужем артистки.
В начале отношений с Петром Дарья предложила Дятлову начать все заново. Тот согласился, хотя уже встречался с другой женщиной. Попытка возродить семью провалилась. Юргенс вернулась к Журавлеву, а тот, чтобы содержать семью, ушёл из театра и занялся торговлей кожаными куртками на рынке.
Однако вскоре они расстались: Дарья так и не смогла полюбить мужчину, который душил актрису ревностью. Дарья отличалась кокетиливым характером и любила флиртовать, что злило Журавлева.
Вернувшись со съемок «Брата 2», Юргенс собрала вещи, забрала сына и ушла. Выход фильма прославил Юргенс, но денег не принес.
«Помню, "Брат-2" вышел на экраны. В киоске появился журнал с моей фотографией на обложке, а купить его не на что, в кошельке пусто. Собрала на улице бутылки, сдала и купила себе этот журнал. Но снова не видела в этом ничего особенного. Ну, такая жизнь. Нормально. Только будучи беременной Сашкой, поняла, что нужно что-то делать, так дальше жить невозможно, и стала занимать у знакомых и друзей по двести-триста долларов, чтобы купить свое жилье. С Сашей так получилось. После того как я ушла от Пети, у меня был служебный роман, который закончился ничем. Человек уехал работать в Москву, а я через месяц поняла, что беременна», — вспоминала звезда.На съёмках «Морских дьяволов» появился Сергей Великанов — постановщик сценических боев. Их союз с Дарьей оказался прочным, но без официальной регистрации: штамп в паспорте после прожитого казался Юргенс лишним.