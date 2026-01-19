«Была очень маленькой и тупой»: Клава Кока раскрыла, как ей обещали популярность в обмен на секс
Певица Клава Кока в эфире шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» призналась, что на заре карьеры получала предложения вступить в интимную связь ради популярности.
Артистка объяснила, что раньше искала любые возможности пробиться на телевидение: ходила на массовки, посещала различные кастинги и конкурсы. Одно время она даже работала в караоке, где получала «сомнительные предложения» как от посетителей, так и от руководства.
Верившая в честный успех, Кока не отказывалась от проверки объявлений, которые касались поиска молодых певиц. Так, однажды она пришла домой к незнакомцу, назвавшемуся продюсером. Сейчас она поражается, насколько наивной была в то время, пока еще «не попала в лейбл».
«Я была очень маленькой и тупой. Он ко мне открыто не приставал, но это всё было очень странно», — уточнила она.В дальнейшем звезда не раз получала подобные предложения, в том числе от известных людей. Однако девушка отказывалась от «близости в обмен на успех».
Ранее Клава Кока рассказала о том, почему решила уйти из Black Star. Решение о расставании с командой связано с желанием певицы полностью взять ответственность за свою карьеру.