«Была очень маленькой и тупой»: Клава Кока раскрыла, как ей обещали популярность в обмен на секс

19 января 2026, 06:36

Певица Клава Кока рассказала об отказе от популярности в карьере «через постель»

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Певица Клава Кока в эфире шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» призналась, что на заре карьеры получала предложения вступить в интимную связь ради популярности.





Артистка объяснила, что раньше искала любые возможности пробиться на телевидение: ходила на массовки, посещала различные кастинги и конкурсы. Одно время она даже работала в караоке, где получала «сомнительные предложения» как от посетителей, так и от руководства.



Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca) Верившая в честный успех, Кока не отказывалась от проверки объявлений, которые касались поиска молодых певиц. Так, однажды она пришла домой к незнакомцу, назвавшемуся продюсером. Сейчас она поражается, насколько наивной была в то время, пока еще «не попала в лейбл».





«Я была очень маленькой и тупой. Он ко мне открыто не приставал, но это всё было очень странно», — уточнила она.