«От человека, которого люблю»: актриса Саша Бортич заговорила о втором ребёнке
Саша Бортич призналась, что мечтает родить ребёнка от любимого мужчины
Саша Бортич откровенно рассказала о личных планах и призналась, что хочет снова стать мамой. 31-летняя актриса поделилась сокровенным в шоу «Токсики».
Она отметила, что желание родить ребёнка связано с чувствами к любимому человеку.
«От человека, которого люблю. Он у меня есть», — призналась Бортич.Актриса не скрывает, что после тяжёлого расставания с первым супругом мысли о новом пополнении вызывали у неё тревогу и неуверенность. Однако новые отношения изменили её взгляд на будущее — влюблённость вернула желание снова стать матерью.
Своего нынешнего избранника Саша представила в 2025 году. Им оказался 27-летний актёр Давид Сократян. Долгое время Бортич не делилась подробностями личной жизни, но позже всё же рассекретила роман, опубликовав совместные романтические фотографии.