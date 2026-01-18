«От человека, которого люблю»: актриса Саша Бортич заговорила о втором ребёнке

18 января 2026, 23:06

Саша Бортич призналась, что мечтает родить ребёнка от любимого мужчины

Саша Бортич с возлюбленным (Фото: Instagram* / @bortich)

Саша Бортич откровенно рассказала о личных планах и призналась, что хочет снова стать мамой. 31-летняя актриса поделилась сокровенным в шоу «Токсики».





Она отметила, что желание родить ребёнка связано с чувствами к любимому человеку.





«От человека, которого люблю. Он у меня есть», — призналась Бортич.