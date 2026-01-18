Полина Диброва намекнула, что думала о разводе с Дмитрием ещё 10 лет назад

18 января 2026, 17:34

Полина Диброва назвала 2016 год переломным в своей жизни

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина назвала 2016 год судьбоносным. В личном блоге она сообщила, что тогда приняла ряд важных решений для будущего.





Полина опубликовала архивные фотографии. На снимках семья, в которой на тот момент уже было трое детей.

«Роковой 2016 год. Мой клуб в зачатии, тело иное, круг интересов и людей другой. Именно в 2016 году было принято много решений, которые стали опорой для будущего. Год трамплинный», — написала она.

«Я тоже должна была создать некую подушку безопасности для себя на будущее. Я не знала, как дальше будет развиваться ситуация, никто ни от чего не застрахован», — сообщила женщина.