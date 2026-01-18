Полина Диброва намекнула, что думала о разводе с Дмитрием ещё 10 лет назад
Полина Диброва назвала 2016 год переломным в своей жизни
Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина назвала 2016 год судьбоносным. В личном блоге она сообщила, что тогда приняла ряд важных решений для будущего.
Полина опубликовала архивные фотографии. На снимках семья, в которой на тот момент уже было трое детей.
«Роковой 2016 год. Мой клуб в зачатии, тело иное, круг интересов и людей другой. Именно в 2016 году было принято много решений, которые стали опорой для будущего. Год трамплинный», — написала она.Ранее Диброва рассказывала, что во время брака стремилась к самореализации. Хотя Дмитрий и считал, что супруге не нужно работать, она впоследствии создала собственный женский клуб.
«Я тоже должна была создать некую подушку безопасности для себя на будущее. Я не знала, как дальше будет развиваться ситуация, никто ни от чего не застрахован», — сообщила женщина.Полина отметила, что к моменту развода она сама могла содержать себя и детей.