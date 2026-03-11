Меган Фокс ответила фанатам на просьбы завести OnlyFans
Голливудская актриса Меган Фокс опубликовала в соцсетях откровенную фотосессию, которая вызвала бурную реакцию поклонников.
После публикации снимков многие пользователи начали активно уговаривать звезду завести аккаунт на популярной платформе OnlyFans.
Фанаты предположили, что актриса могла бы делиться там ещё более смелым контентом. Однако Фокс быстро дала понять, что не собирается идти по этому пути.
По словам актрисы, она не планирует регистрироваться на подобной платформе, поскольку считает это несовместимым со своими личными убеждениями. Звезда подчеркнула, что придерживается христианских взглядов и поэтому не рассматривает возможность создания аккаунта на OnlyFans.
Несмотря на это, сама фотосессия вызвала большой интерес у поклонников: многие отметили, что актриса выглядит эффектно и по-прежнему остаётся одной из самых обсуждаемых звёзд Голливуда.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России