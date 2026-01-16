Эпатажный рэпер Ганвест отказывается выступать без успокоительных таблеток

16 января 2026, 09:02

Рэперы Джиган и Ганвест (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Эпатажный рэпер Ганвест отказывается выступать без успокоительных. Его концерты запланированы до конца февраля, за каждое выступление он получает ₽1,5 миллиона. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.