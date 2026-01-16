Эпатажный рэпер Ганвест отказывается выступать без успокоительных таблеток
Эпатажный рэпер Ганвест отказывается выступать без успокоительных. Его концерты запланированы до конца февраля, за каждое выступление он получает ₽1,5 миллиона. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
С начала января спрос на артиста резко возрос. Чтобы попасть на его шоу, нужно выполнить нестандартные условия райдера. В нём нет привычных для рэперов вещей, но есть несколько необычных пунктов. Ганвест требует десять таблеток для снятия стресса, бутылочку белого полусухого вина за ₽1,5 тысячи, жвачку и дезодорант с ароматом «ночной охоты, страсти и приключений».
У музыканта есть проблемы со здоровьем, включая гастрит и язву. Поэтому он настаивает на оформлении страховки на время своего пребывания — на всякий случай. Встречать Ганвеста в аэропорту нужно официально, с табличкой «Руслан Владимирович». Это его настоящее имя.
Читайте также: