Живет в одиночестве возле могил, поет в США на украинском и почти не видит сына: что стало с покинувшей Россию Гвердцители
Тамара Гвердцители — легенда грузинской и российской эстрады, певица, чей уникальный голос и глубокое исполнение покорили миллионы сердец. Широкую известность ей принесли песни «Молитва», «Одинокий волк» и «Виват, король!». 18 января артистке исполняется 64 года. После 2022 года она стала появляться на публике всё реже, а её жизнь окуталась завесой молчания и личных трагедий. Подробнее о том, через какие потери пришлось пройти звезде и как она живёт сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Одна потеря за другойПевица покинула Москву в середине января 2022 года. Причиной отъезда выступила срочная госпитализация ее матери Инны Вольфовны. В Тбилиси Гвердцители ежедневно навещала родственницу, а потом увезла ее в клинику в Тель-Авив. Спустя некоторое время Инна попросила дочь вернуть ее в Грузию — она желала уйти из жизни в родном доме. Гвердцители прислушалась к словам мамы.
После похорон Инны Вольфовны у Тамары случился сердечный приступ, и она сама оказалась в больнице. Отметим, что менее чем за год до трагедии скончался ее отец.
«Мамы не стало, и я поняла, что мир закончился для меня. Понимаю, есть закономерность в жизни — дети провожают своих родителей, но у нас с мамой была абсолютная, нереальная связь. Она была не только мамой, после нее для меня жизнь стала неинтересной, кроме того, чем я занята», — откровенничала певица.
Тамара Гвердцители (Фото: Instagram* @gverdtsiteli_official)
Живет подле могил и редко общается с сыномСейчас Гвердцители живет в уединении в Тбилиси — так она может чаще приходить на могилы родственников. Артистка общается с братом, его семьей и своими друзьями. В грузинской столице у исполнительницы хита «Ориентир любви» остался роскошный особняк.
О политике Тамара высказываться не стала. Только выразила пожелание, чтобы Грузия и РФ жили в мире и процветали. Однако с 2022 года артистка не дала ни одного концерта на российской территории.
С сыном Александром Гвердцители видится нечасто. Молодой человек учится в Великобритании.
Тамара Гвердцители (Фото: Instagram* @gverdtsiteli_official)
«Я женщина, для меня главное — быть хорошей мамой, тем более, что у меня есть пример своей мамы, ее образ. Сын учился в Лондоне, живет в Европе, поэтому его жизнь проходит далеко за пределами Грузии и России», — откровенничала Тамара.
Гвердцители уточнила, что близость душ с наследником пытается сохранять, насколько это возможно.
«В сложный период мы друг друга утешали, спасали в определенном смысле. Для меня он всегда ребенок. Первое, что я у него спрашиваю, что он ел, потому что это важный вопрос для любой мамы — что ты ел, куда идешь», — признавалась артистка.
Первый супруг Тамары умер в 2021 году, как и ее отец. Звезда порой приезжает в Москву, но ее визиты всегда остаются в тени.
Тамара Гвердцители (Фото: Instagram* @gverdtsiteli_official)
Концерты в США на украинском языкеГвердцители уже многие годы весной или в начале лета отправляется в мини-тур по Соединенным Штатам Америки. В 2023 году в Сети появились сообщения о том, что на выступлениях артистка пела на грузинском и украинском языках. Затем в Интернете обнародовали записи, на которых Тамара исполняет песни на русском, английском и французском. С 2012 года на концертах в Нью-Йорке Гвердцители поет знаменитый хит Фрэнка Синатры.
В настоящее время Тамара Гвердцители выступает только в США, где даёт небольшие, но значимые концерты. Весной 2026 года она планирует гастроли с программой «Лучшее. Любимое. Наше!» в Бостоне, Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе. Кроме того, она участвует в закрытых частных мероприятиях, за участие в которых, по некоторым данным, получает высокие гонорары.