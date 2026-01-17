17 января 2026, 17:50

Тамара Гвердцители (Фото: Instagram* @gverdtsiteli_official)

Тамара Гвердцители — легенда грузинской и российской эстрады, певица, чей уникальный голос и глубокое исполнение покорили миллионы сердец. Широкую известность ей принесли песни «Молитва», «Одинокий волк» и «Виват, король!». 18 января артистке исполняется 64 года. После 2022 года она стала появляться на публике всё реже, а её жизнь окуталась завесой молчания и личных трагедий. Подробнее о том, через какие потери пришлось пройти звезде и как она живёт сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Одна потеря за другой Живет подле могил и редко общается с сыном Концерты в США на украинском языке

Одна потеря за другой

«Мамы не стало, и я поняла, что мир закончился для меня. Понимаю, есть закономерность в жизни — дети провожают своих родителей, но у нас с мамой была абсолютная, нереальная связь. Она была не только мамой, после нее для меня жизнь стала неинтересной, кроме того, чем я занята», — откровенничала певица.

Живет подле могил и редко общается с сыном

«Я женщина, для меня главное — быть хорошей мамой, тем более, что у меня есть пример своей мамы, ее образ. Сын учился в Лондоне, живет в Европе, поэтому его жизнь проходит далеко за пределами Грузии и России», — откровенничала Тамара.

«В сложный период мы друг друга утешали, спасали в определенном смысле. Для меня он всегда ребенок. Первое, что я у него спрашиваю, что он ел, потому что это важный вопрос для любой мамы — что ты ел, куда идешь», — признавалась артистка.

Концерты в США на украинском языке