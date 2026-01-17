«Приятно наблюдать»: Олег Майами высказался о голых телах на сценах
Олег Майами высказался в соцсетях в поддержку артистов, которые делают ставку не только на вокал, но и на внешний вид.
Находясь в экзотической обстановке среди бананов и кокосов, певец признался, что для него важно не просто демонстрировать спортивную форму, но и понимать, зачем она нужна на сцене.
По мнению Олега, артист обязан радовать публику во всем — и голосом, и визуалом. Он отметил, что ему приятно видеть, как музыканты начинают заниматься спортом и позволяют себе выходить на сцену без маек, считая это частью работы для зрителя.
Однако такую позицию разделили не все. В комментариях Рита Дакота возразила, подчеркнув, что тело музыканта — это храм и оно не обязано соответствовать чьим-то стандартам, оставаясь ценным в любом виде.
