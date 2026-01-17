«Мы очень разные»: Клава Кока высказалась о Люсе Чеботиной и конкуренции на сцене

17 января 2026, 17:28

Клава Кока признала вокальное превосходство Люси Чеботиной

Клава Кока (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока высказалась в шоу Ксении Собчак «Что скажут люди» о возможной конкуренции среди российских исполнительниц и откровенно сравнила себя с Люсей Чеботиной, с которой её раньше связывала дружба.





Отвечая на вопрос о главной конкурентке, певица подчеркнула, что не воспринимает Люсю как соперницу.



По словам Коки, между ними слишком много различий, чтобы говорить о конкуренции напрямую. Артистка отдельно отметила вокальные способности Чеботиной, признав, что в этом аспекте та действительно сильнее.





«Я считаю, что мы очень разные. У Люси сильнее вокальные данные. Я не считаю её конкуренткой. Во-первых, у неё очень сильный эстрадно-джазовый вокал, во-вторых, она тоже всю жизнь в музыке», — заявила Клава.