«Голодной не останется»: раскрыт размер пенсии Ларисы Долиной
Народная артистка России Лариса Долина получает пенсию в размере не менее 85 тыс. рублей. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева.
По словам эксперта, певица не будет испытывать финансовых трудностей даже после завершения карьеры. В 2027 году она отметит 55-летний стаж работы на сцене. За эти годы она получила множество наград и звание «народной артистки», которое даёт дополнительные привилегии для пенсионеров.
Максимальная сумма пенсии исполнительницы может составлять 120 тысяч рублей, но финансовый аналитик считает, что она будет меньше. Учитывая, что часть карьеры Долиной пришлась на советский период и была проведена индексация, реальная пенсия, вероятно, составит около 85 тысяч рублей, подытожил Беляев.
