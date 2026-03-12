Живет в России, а деньги тратит в США: как складывается жизнь телеврача Елены Малышевой и в какие громкие скандалы она попадала?
Елена Малышева — главный телеврач России и бессменная ведущая программы «Жить здорово!». Ее шоу давно стало источником мемов: актеры в костюмах органов, медицинские эксперименты и шокирующие заявления. Однако за кулисами у телеведущей совсем другая жизнь — с миллионами долларов, элитной недвижимостью в США и бизнес-скандалами. 13 марта звёздному доктору исполняется 65 лет. Как живёт Малышева и на что тратит деньги — в материале «Радио 1».
Как Елена Малышева попала на телевидениеБудущая телезвезда родилась 13 марта 1961 года в Кемерово в семье врачей. У нее есть старшая сестра Марина и брат-близнец Алексей. Родители приучали детей к труду с подросткового возраста: Елена подрабатывала в буфете больницы, а Алексей — дворником при клинике.
Малышева с отличием окончила школу и ВУЗ, переехала в Москву. Здесь она защитила кандидатскую диссертацию и некоторое время работала терапевтом. Позже занялась преподаванием в медицинском университете.
Телевизионная карьера началась в Кемерово, где Елену пригласили вести программу о медицине «Рецепт». Год спустя ее заметили в Москве, и в 1994 году Малышева стала ведущей передачи «Врача вызывали?». Через три года она возглавила легендарную программу «Здоровье», а с 2010 года ведет «Жить здорово!» на Первом канале.
Стоит отметить, что начать карьеру на телевидении её уговорил школьный друг Герман Гандельман.
Елена Малышева и Герман Гандельман (фото: Instagram* / malysheva.live)
Личная жизнь Малышевой и переезд в СШАИз-за учёбы и работы времени на личную жизнь не оставалось. Её мама всерьёз опасалась, что дочь так и останется одна.
«Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем», — рассказала врач в программе «Мой герой» на ТВЦ.Но вскоре Елена познакомилась с Игорем Малышевым — молекулярным микробиологом и терапевтом. В 1987 году пара поженилась, а через год у них родился сын Юрий. В 1990-м на свет появился второй сын, Василий.
Интересно, что оба наследника, окончив ВУЗ, уехали в США. А вот сама Елена Малышева об эмиграции не задумывалась — хотя и купила роскошный особняк в Америке.
«Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая. Старший сын учится в США, получает дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология. Младший сын занимается интернет-бизнесом — в его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю, разделенной на страны. Но я живу по прежним законам. И Россия — моя Родина», — подчеркнула телеведущая.
Елена Малышева с внуками (фото: Instagram* / malysheva.live)
Почему «Жить здорово!» часто шокирует зрителей: мемы с МалышевойПередачу Малышевой сложно назвать традиционной. Она поднимает острые темы — от проблем с потенцией до правильной позы для дефекации. Формат программы часто шокирует:
- доктора и актеры в костюмах органов — поющая матка, разговаривающие почки, танцующие яички;
- эсперименты в прямом эфире — например, ведущая показала обрезание крайней плоти, разрезав горловину свитера;
- шокирующие заявления — «Если нет чайника, воду можно вскипятить в презервативе».
- «Вопрос, как правильно какать, непростой. Поэтому мы назвали нашу программу "Искусство какать" и разложим вам сейчас всё по полочкам. Вносите в студию всё необходимое!»;
- «Герман Шаич, идите сюда! Сейчас мы с вами совершим зачатие в пробирке!»;
- «Пукнуть после оргазма — святое дело!»;
- «Хотите уйти из жизни с красивой улыбкой — мы вам это обеспечим».
Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)
Скандалы вокруг Елены Малышевой
Фейковая клиника в Челябинске
Несколько лет назад в городе открыли «Клинику Елены Малышевой». После сбора крупных сумм с клиентов учреждение закрылось, оставив людей без лечения.
Позже выяснилось, что Малышева не имела к этому медцентру никакого отношения, но репутационный удар был нанесён.
Недвижимость в США
Несмотря на патриотичные высказывания, телеведущая не скрывает, что оба сына строят карьеру в США. Один стал врачом и воспитывает троих детей, второй — юристом.
В 2016 году она купила для семьи особняк площадью 1000 квадратных метров в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллиона долларов. Также подарила сыновьям квартиры по 2 миллиона каждая.
В 2020 году эта информация попала в российские СМИ, и на Малышеву обрушилась волна критики: мол, зарабатывает в России, а деньги вкладывает в США. Елена Васильевна парировала, что просто хочет быть ближе к детям и внукам.
Скандал во время пандемии COVID-19
В разгар пандемии телеведущая назвала коронавирус «чудом чудным», что вызвало бурю негодования. На тот момент в мире уже фиксировались массовые смертельные случаи.
«То есть молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети (а люди до 18 лет — это дети) не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо», — попыталась оправдаться врач.
Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)