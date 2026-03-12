12 марта 2026, 12:03

Елена Малышева (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Елена Малышева — главный телеврач России и бессменная ведущая программы «Жить здорово!». Ее шоу давно стало источником мемов: актеры в костюмах органов, медицинские эксперименты и шокирующие заявления. Однако за кулисами у телеведущей совсем другая жизнь — с миллионами долларов, элитной недвижимостью в США и бизнес-скандалами. 13 марта звёздному доктору исполняется 65 лет. Как живёт Малышева и на что тратит деньги — в материале «Радио 1».





Содержание Как Елена Малышева попала на телевидение Личная жизнь Малышевой и переезд в США Почему «Жить здорово!» часто шокирует зрителей: мемы с Малышевой Скандалы вокруг Елены Малышевой Как живёт Елена Малышева сейчас

Как Елена Малышева попала на телевидение

Елена Малышева и Герман Гандельман (фото: Instagram* / malysheva.live)

Личная жизнь Малышевой и переезд в США

«Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалось "старая дева". В 27 лет уже считали женщин старородящими, а у меня не то что детей не было, я была еще не замужем», — рассказала врач в программе «Мой герой» на ТВЦ.

«Тут мои друзья, мама, потрясающе интересная работа. Тут моя жизнь. Что касается моих детей, то ситуация простая. Старший сын учится в США, получает дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология. Младший сын занимается интернет-бизнесом — в его компании работают ребята из России, Японии и других стран. Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю, разделенной на страны. Но я живу по прежним законам. И Россия — моя Родина», — подчеркнула телеведущая.

Елена Малышева с внуками (фото: Instagram* / malysheva.live)

Почему «Жить здорово!» часто шокирует зрителей: мемы с Малышевой

доктора и актеры в костюмах органов — поющая матка, разговаривающие почки, танцующие яички;

эсперименты в прямом эфире — например, ведущая показала обрезание крайней плоти, разрезав горловину свитера;

шокирующие заявления — «Если нет чайника, воду можно вскипятить в презервативе».

«Вопрос, как правильно какать, непростой. Поэтому мы назвали нашу программу "Искусство какать" и разложим вам сейчас всё по полочкам. Вносите в студию всё необходимое!»;

«Герман Шаич, идите сюда! Сейчас мы с вами совершим зачатие в пробирке!»;

«Пукнуть после оргазма — святое дело!»;

«Хотите уйти из жизни с красивой улыбкой — мы вам это обеспечим».

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Скандалы вокруг Елены Малышевой

Фейковая клиника в Челябинске

Недвижимость в США

Скандал во время пандемии COVID-19

«То есть молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети (а люди до 18 лет — это дети) не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо», — попыталась оправдаться врач.

Елена Малышева (фото: Instagram* / malysheva.live)

Как живёт Елена Малышева сейчас