Достижения.рф

Слава избавилась от квартиры, которую не могла продать из-за Долиной

SHOT: Слава продала квартиру, от которой не могла избавиться из-за Долиной
Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) наконец продала свою квартиру в центре Москвы, от которой долго не могла избавиться. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Апартаменты площадью 173 квадратных метра на Арбате с дизайнерским ремонтом, высокими потолками и дорогой мебелью изначально оценивались в 140 млн рублей. Однако покупателей не находилось. Чтобы привлечь их, артистке пришлось снизить цену на 20 миллионов. В итоге сделка состоялась около месяца назад.

В прошлом году Сланевская жаловалась, что не может избавиться от недвижимости из-за скандала с певицей Ларисой Долиной. По ее словам, потенциальные покупатели опасались обмана со стороны звезды и отказывались от сделки. Она объяснила, что продает квартиру, чтобы помочь детям, а также сделать ремонт себе и сестре.

Ранее стало известно, что Слава кардинально сменила имидж после расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0