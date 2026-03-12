Слава избавилась от квартиры, которую не могла продать из-за Долиной

12 марта 2026, 09:49

SHOT: Слава продала квартиру, от которой не могла избавиться из-за Долиной

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) наконец продала свою квартиру в центре Москвы, от которой долго не могла избавиться. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.