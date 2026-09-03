Живёт на мизерную пенсию после неудачи на «Евровидении» и едва сводит концы с концами: куда пропала сестра жены Джигана в инвалидной коляске Юлия Самойлова

03 сентября 2026, 19:04

Юлия Самойлова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Юлия Самойлова, несмотря на спинальную мышечную атрофию и инвалидную коляску, сумела представить Россию на «Евровидении-2018». Её путь к сцене потребовал невероятных усилий. Однако слава оказалась недолгой: сегодня певица живёт на скромную пенсию, а все средства уходят на дорогостоящее лечение. Громкие выступления остались в прошлом, а в трудную минуту помощи ждать практически неоткуда. Подробности истории звезды, которая так и не обрела счастья после главной сцены страны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Жёсткая правда жизни Что пришлось преодолеть ради цели? Куда привела жизнь после пика популярности?

Жёсткая правда жизни



Юлия Самойлова (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Что пришлось преодолеть ради цели?



Алла Пугачёва (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

Куда привела жизнь после пика популярности?

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Юлия Самойлова и её супруг Алексей Таран (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

«У нас такое воспитание в семье: пока ты сам не попросишь помощи, то и не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом», — пояснила композитор.