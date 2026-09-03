Живёт на мизерную пенсию после неудачи на «Евровидении» и едва сводит концы с концами: куда пропала сестра жены Джигана в инвалидной коляске Юлия Самойлова
Юлия Самойлова, несмотря на спинальную мышечную атрофию и инвалидную коляску, сумела представить Россию на «Евровидении-2018». Её путь к сцене потребовал невероятных усилий. Однако слава оказалась недолгой: сегодня певица живёт на скромную пенсию, а все средства уходят на дорогостоящее лечение. Громкие выступления остались в прошлом, а в трудную минуту помощи ждать практически неоткуда. Подробности истории звезды, которая так и не обрела счастья после главной сцены страны, читайте в материале «Радио 1».
Жёсткая правда жизниЮлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте. По словам певицы, симптомы заболевания проявились после плановой вакцинации. Родственники заметили, что девочка перестала пытаться вставать, и сразу забили тревогу. В 13 лет ей поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия Верднига — Гоффмана».
Важно отметить, что медицинские специалисты категорически отрицают связь между прививками и развитием спинальной мышечной атрофии, указывая, что СМА является наследственным генетическим заболеванием. О своей боли и борьбе Самойлова рассказала в автобиографической книге «Обычная необычная история», вышедшей в 2018 году. Родители отказались от предложения определить Юлю в специализированный интернат и приняли решение воспитывать наследницу дома. Мать неоднократно обращалась к различным специалистам, включая мануальных терапевтов, и даже возила ребёнка в Москву к целительнице Джуне. По воспоминаниям участницы Евровидения, экстрасенс обещала обучить маму девочки методам лечения, однако семья не смогла оплатить сеансы из-за финансовых трудностей. Дома к Юле относились как к обычному ребёнку. В детстве юная леди много времени проводила с родными, а самым близким человеком была двоюродная сестра Оксана Самойлова — сегодня девушка известна как жена рэпера Джигана. Родительница рано заметила у дочери музыкальные способности и начала заниматься с ней вокалом. В первом классе обычной школы № 13 в Ухте Самойлова стала активно участвовать в школьных и городских мероприятиях.
В 15 лет она начала обучаться музыке в местном Доме культуры под руководством педагога Светланы Широковой. Артистка участвовала во многих региональных конкурсах и в 2002 году заняла первое место на одном из них. Несмотря на сомнения врачей в возможностях вокалистки с её диагнозом, Самойлова продолжала заниматься и подавала заявки на конкурсы. Медики объясняли: из-за малоподвижного образа жизни объём лёгких Юли заметно меньше, чем у других исполнителей. Сама солистка считает, что пение стало для неё своеобразной гимнастикой лёгких и помогло сохранить функцию дыхания.
Что пришлось преодолеть ради цели?В начале творческого пути Самойлова сталкивалась с отказами и предвзятым отношением организаторов ряда мероприятий, которые не хотели предоставлять сцену исполнителю в инвалидной коляске. Несмотря на это, она активно участвовала в региональных музыкальных конкурсах и фестивалях, неоднократно становясь их лауреатом.
После окончания школы певица поступила на психологический факультет Современной гуманитарной академии (СГА). Тогда же она собрала рок-группу Terra Nova, вместе с которой выходила на сцену. Впоследствии Самойлова оставила учёбу в вузе и распустила коллектив, сделав выбор в пользу сольной карьеры.
Для заработка и получения сценического опыта девушка выступала в ресторанах и клубах, параллельно продолжая участвовать в музыкальных соревнованиях. Значимым этапом в её биографии стало участие в третьем сезоне телевизионного шоу «Фактор А» в 2013 году. Председатель жюри Алла Пугачёва обратила внимание на выступления Юлии, и этот интерес помог артистке выйти на новый, федеральный уровень. По итогам конкурса финалистка Самойлова заняла второе место и была удостоена специальной премии «Золотая звезда Аллы». 7 февраля 2014 года Юля приняла участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи, где исполнила композицию «Вместе». В марте 2017 года певица была выбрана для представления России на международном песенном конкурсе «Евровидение», который должен был пройти в Киеве.
Однако 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну сроком на три года. Причиной послужило её выступление 27 июня 2015 года на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Керчи (Крым), что было расценено украинскими властями как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. В результате Россия была вынуждена отказаться от участия в конкурсе 2017 года.
Через год Самойлова всё же представила Россию на «Евровидении-2018», которое проходило в Лиссабоне (Португалия). По словам Юлии, подготовка к конкурсу оказалась совсем не такой, как она ожидала. Во втором полуфинале солистка сбилась во время выступления и текст подхватили бэк-вокалисты.
Впоследствии на пресс-конференции исполнительница опровергла сообщения ряда СМИ о том, что она забыла слова песни, объяснив случившееся сильным волнением и необходимостью перевести дыхание. По итогам зрительского и судейского голосования Самойлова оказалась на 15 месте в полуфинале.
Куда привела жизнь после пика популярности?С «Евровидения» Юлия вернулась опустошённой, но рядом был человек, чья поддержка значила для неё всё, — муж Алексей Таран. Молодые люди познакомились в соцсетях, и поначалу девушка не отвечала на знаки внимания виртуального собеседника. Потом всё же решилась дать ему шанс и согласилась на телефонный разговор.
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Юлия была уверена: узнав о её болезни, поклонник исчезнет. Но Алексей к тому моменту уже всё знал и пропадать не собирался. Разница в возрасте между возлюбленными составляет два года (Таран младше). Отношения были официально зарегистрированы скромной росписью в ЗАГСе. В 2021 году Самойлова вошла в состав попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра», оказывающего помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Организационными вопросами, связанными с деятельностью певицы, занимается её супруг Алексей Таран, выполняющий функции концертного директора. Однако жизнь поп-дивы не назовёшь безоблачной — случаются в ней и трудные моменты. В программе «Звёзды сошлись» девушка сообщила, что размер её пенсии составляет 14 тысяч рублей, чего недостаточно для покрытия расходов на лечение и творческую деятельность. На этом фоне в СМИ неоднократно проводились параллели с материальным положением её двоюродной сестры, модели Оксаны Самойловой, чьи доходы значительно выше.
Комментируя вопросы журналистов об отсутствии финансовой поддержки со стороны родственницы, полуфиналистка международного конкурса пояснила, что в их семье не принято предлагать помощь без прямой просьбы, с которой она никогда не обращалась.
«У нас такое воспитание в семье: пока ты сам не попросишь помощи, то и не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом», — пояснила композитор.Самойлова также уточнила, что между собой кузины практически не общаются из-за разного образа жизни. При этом их отношения не омрачены ссорами, и девушка не испытывает обиды по этому поводу. В настоящее время Юлия продолжает заниматься музыкальной деятельностью: вокалистка работает над новыми композициями и периодически участвует в публичных мероприятиях. Попечитель фонда входит в состав жюри всероссийского музыкального конкурса-фестиваля «#ЗАОДНО Музыка», который ориентирован на молодых исполнителей с ограниченными возможностями здоровья. Певица поддерживает активность в социальных сетях, где публикует информацию о закулисье профессии и делится кадрами из семейной жизни.