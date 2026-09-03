«Изучите, прежде чем гнать»: Возлюбленная Тимати остригла ребёнка под ноль

03 сентября 2026, 17:29

Модель Валентина Иванова побрила годовалую дочь и ответила на критику

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Возлюбленная рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), модель Валентина Иванова побрила годовалую дочь Эмму налысо и жёстко ответила хейтерам в своём блоге.





В сторис и роликах Иванова показала процесс: она взяла машинку для стрижки и удалила волосы ребёнка. Многие подписчики раскритиковали этот шаг и оставили негодующие сообщения под публикацией. Сама модель не стала игнорировать негатив и ответила пользователям напрямую.

«Мне смешно читать ваши сообщения. Вы думаете, что я надеюсь на изменение структуры волос. Могу вас расстроить: что заложено генами — не изменить. Изучите, прежде чем гнать», — заявила Валентина.