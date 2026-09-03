Певица Margo не боится, что ее сына будут обижать из-за популярности

03 сентября 2026, 18:41

Марго Овсянникова (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) заявила, что пока не боится того, что ее сына будут обижать из-за популярности матери. Об этом сообщает ТВ Mail.





Звезда рассказала, что, забирая сына из детского сада, она столкнулась с необычным случаем. К ней подбежала одногруппница мальчика с просьбой сделать совместное фото.



Это было неожиданно, поскольку обычно поклонники подходят к знаменитости в других местах, пояснила исполнительница. Однако в этот раз она поняла, что речь идёт об одногруппниках её четырёхлетнего сына. По словам Овсянниковой, сверстники Кира в восторге от неё.





«Эта девочка была очень счастлива, некоторые мамы других детей тоже были рады», — рассказала артистка.