«Причин много»: Онколог объяснил, почему у Лерчек заболели ноги во время терапии
Врач Черёмушкин: ухудшение состояния Лерчек связано с нарастающей интоксикацией
У блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) ухудшилось состояние во время таргетной терапии. Врачи не нашли причину болей в ногах. Онколог Черёмушкин пояснил, что четвёртая стадия плохо поддаётся лечению, и объяснил причину страданий Валерии.
В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметил, что пациентка уже получила несколько линий терапии, а интоксикация и побочные эффекты нарастают. Он добавил, что при устойчивости опухоли эффективность терапии падает.
Черёмушкин подчеркнул, что рецидив опасен — лечение теряет силу, а смена тактики даёт нагрузку на организм, из-за чего страдает нервная система.
«Существует такое явление, как токсическая нейропатия. В случае Лерчек трудно сказать, чем именно обусловлены боли в ногах, потому что это может быть и повреждение позвоночника, и всех структур, мимо которых или через которые проходят нервные стволы, иннервирующие нижние конечности. Причин может быть очень много», — заявил онколог.Медик отметил, что такое состояние говорит о снижении эффективности лечения.