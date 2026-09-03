«Причин много»: Онколог объяснил, почему у Лерчек заболели ноги во время терапии

03 сентября 2026, 17:28

Врач Черёмушкин: ухудшение состояния Лерчек связано с нарастающей интоксикацией

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

У блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) ухудшилось состояние во время таргетной терапии. Врачи не нашли причину болей в ногах. Онколог Черёмушкин пояснил, что четвёртая стадия плохо поддаётся лечению, и объяснил причину страданий Валерии.





В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметил, что пациентка уже получила несколько линий терапии, а интоксикация и побочные эффекты нарастают. Он добавил, что при устойчивости опухоли эффективность терапии падает.



Черёмушкин подчеркнул, что рецидив опасен — лечение теряет силу, а смена тактики даёт нагрузку на организм, из-за чего страдает нервная система.

«Существует такое явление, как токсическая нейропатия. В случае Лерчек трудно сказать, чем именно обусловлены боли в ногах, потому что это может быть и повреждение позвоночника, и всех структур, мимо которых или через которые проходят нервные стволы, иннервирующие нижние конечности. Причин может быть очень много», — заявил онколог.