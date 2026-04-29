29 апреля 2026, 12:38

Певицу Ларису Долину выписали из больницы после проблем со спиной

В сети появилась информация, что Ларису Долину выписали из больницы, где проходила лечение из-за проблем со спиной.





По данным открытых источников, у певицы диагностировали радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков. Других подробностей нет.



Ранее в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации артистки, однако её директор опроверг эти данные. При этом, как пишет Telegram-канал «Звездач», дизайнер Джемал Махмудов до последнего надеялся на участие музы в своём показе. Тем не менее на подиум Долина так и не вышла.



Шоу состоялось без неё — в нём приняли участие Алёна Водонаева, Мария Погребняк, Алёна Блина и Алана Мамаева.



