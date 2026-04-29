Олег Газманов раскрыл, что требует перед концертом
Народный артист России Олег Газманов рассказал, что не просит для гримерки дорогие деликатесы и не гонится за роскошью. Об этом пишет «7 Дней».
Певец пояснил, что ставит на первое место удобство в дороге, достойный отель и качественный звук на сцене.
«А зачем мне черная икра? У меня обычный райдер: хорошая машина, перекус на площадке, хорошая аппаратура и комфортная гостиница. Без выпендрежа», — признался исполнитель.
По его словам, молодые коллеги нередко делают ставку на внешний лоск и громкие пожелания. Музыкант отметил, что такие прихоти уменьшают личный заработок. Организаторы включают их цену в концертные расходы, а артист получает остаток от сборов за билеты. Газманов добавил, что сам всегда обходился без капризов. Публика знает его не только по хитам, но и по яркой сценической подаче.