Жизнь в США, отношения с Паршутой и тайная дочь: Марку Тишману 46 лет, как живет певец после «Фабрики звёзд»
Он вошёл в «Фабрику звёзд» с песней, которая сразу сделала его любимцем публики. Успех был оглушительным: гастроли, телевидение, толпы поклонниц. Но годы спустя имя Марка Тишмана всё реже звучало в новостях. 22 августа ему исполняется 46 лет. Как сегодня живёт артист и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Марка Тишмана: ранние годы и семьяМарк Тишман родился 22 августа 1979 года в Махачкале. Его родители были далеки от мира искусства: мать работала врачом, отец — инженером на заводе. Семья была большой и многонациональной. Особое место в жизни Марка занимала бабушка, пережившая фашистский концлагерь. Именно её рассказы о прошлом сформировали у внука серьёзное отношение к жизни.
В школе Тишман был отличником и примерным учеником. Он активно участвовал в концертах, вёл школьные мероприятия, занимался в музыкальной школе. В 13 лет будущий артист выиграл конкурс, главным призом которого стала поездка в США. Полгода он жил в Калифорнии и, по его словам, именно тогда впервые увидел, как устроен западный шоу-бизнес.
«У меня было классное детство. Воспоминания о Махачкале только самые тёплые. Когда мне было 13 лет, приехали американцы. Теперь я понимаю, что они таким образом пытались свои ценности распространить. Ведь программа, которую они предлагали, специально была для всех республик бывшего Союза. Я в числе пятерых детей из Дагестана прошёл дальше. У меня не было репетиторов, ничего. Обычная среднестатистическая школа», — вспоминал позже артист.
Образование и первые шаги в музыкеПосле окончания школы Марк переехал в Москву. Родители настаивали на юридическом или дипломатическом образовании, но молодой человек выбрал факультет иностранных языков. Он в совершенстве овладел английским и испанским.
Однако вскоре стало ясно: главная мечта Марка — сцена. Он бросил престижный ВУЗ и решил посвятить себя музыке. В этот период судьба свела его с педагогом Гнесинки Владимиром Хачатуровым. Наставник давал Марку уроки вокала, а сам певец преподавал английский в училище. Именно Хачатуров убедил его поступать в ГИТИС на факультет музыкального театра.
Первые выступления ТишманаВ студенческие годы Тишман начал зарабатывать пением в ресторанах. Для молодого исполнителя гонорар в 50 долларов казался огромным, но со временем он понял, что боится остаться «ресторанным певцом» навсегда.
«Меня предупреждали, что я много лет будут в массовке. А я бредил песнями. Я уже в ресторане познал этот вкус, когда мне аплодируют», — вспоминал Тишман.
«Фабрика звёзд»: как Марк Тишман стал известен2007 год стал переломным в судьбе певца. Тишман пришёл на кастинг «Фабрики звёзд» и исполнил песню собственного сочинения «Я стану твоим ангелом», а также композицию из репертуара Адриано Челентано.
Артист попал в команду Константина Меладзе и быстро завоевал симпатии зрителей. На проекте он конкурировал с Владом Соколовским, Ритой Дакотой, Татьяной Богачёвой и Юлией Паршутой. Победа досталась Анастасии Приходько, но Марк стал одним из самых ярких участников сезона. Алла Пугачёва, поначалу скептически относившаяся к нему, позже пригласила певца на «Песню года» и помогла попасть на международный фестиваль в Лондоне.
Творчество после «Фабрики»Сразу после окончания проекта Тишман отправился в гастрольный тур. Продюсерского контракта он не получил, поэтому строил карьеру самостоятельно.
«У меня не может быть продюсера по определению. Я это в какой-то момент понял. Для меня важно сказать то, что я сегодня хочу сказать. Я понял, что для меня на вершине — быть высказанным. Поэтому продюсера я рядом с собой не вижу. Но у меня появилась команда, которая занимается пиаром», — говорил он.
В 2010 году вышел дебютный альбом «Песни про тебя». Позже Марк открыл в себе талант композитора: он писал песни для коллег и саундтреки к сериалам и телепрограммам. В 2017 году артист выпустил второй альбом «730», а вместе с Юлией Паршутой записал хиты «Невыносимая» и «Больно, но красиво». В 2018 году дебютировал в театре с моноспектаклем «Лица. Эффект отсутствия».
Среди его работ:
- песня «Ромашка», прозвучавшая на празднике Дня семьи, любви и верности в 2011 году;
- гимн «Вперёд, Россия!», написанный к президентским выборам 2008 года.
Личная жизнь Марка ТишманаНесмотря на успех и харизму, певец не создал семью. В юности он пережил болезненный разрыв: девушка изменила ему в день его рождения. Артист признавался, что это стало сильным ударом.
«Моя история произошла, когда мы, будучи студентами театрального института, были совсем юными и горячими, желающими попробовать всё на свете. Об измене мне рассказали её «добрые» подруги, которые, может быть, имели и сами на меня виды. Было очень больно, к тому же я узнал обо всём в день рождения», — поделился певец.На «Фабрике звёзд» Марк инсценировал «свадьбу» с Корнелией Манго, но это было лишь ради шоу и рейтингов. В 2020 году в его соцсетях появилась девочка по имени Лара. Марк часто публиковал с ней фото и видео, но так и не пояснил, дочь ли это или племянница.
Дружба Марка Тишмана с Юлией ПаршутойНа протяжении многих лет рядом с Тишманом видят Юлию Паршуту. Их совместные песни и частые появления на публике породили слухи о романе. Однако артисты подчёркивают: их связывает только дружба.
«Мы дружим, общаемся каждый день, нам интересно вместе. Обсуждаем что-то, смотрим театр, фильмы. Нам интересно друг за другом наблюдать, потому что параллельно мы идём по своим творческим путям, и дуэт наш как бы "спродюсирован" самой жизнью», — объяснял певец.
Где живёт Марк Тишман сейчасСегодня артист продолжает жить и творить в Москве. Несколько лет назад он выставил на продажу свою квартиру на Патриарших прудах, но в последний момент отказался от сделки.
«Я понял, что не могу, не готов, что если продам квартиру, лишусь чего-то слишком важного для себя. И сказал этой сделке "стоп"», — признавался он.В 2023 году певец выпустил песню «Внутренний ребёнок», а также выступил наставником для участников «Новой фабрики звёзд».