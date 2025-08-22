22 августа 2025, 14:52

Марк Тишман (фото: Instagram* / marktishman)

Он вошёл в «Фабрику звёзд» с песней, которая сразу сделала его любимцем публики. Успех был оглушительным: гастроли, телевидение, толпы поклонниц. Но годы спустя имя Марка Тишмана всё реже звучало в новостях. 22 августа ему исполняется 46 лет. Как сегодня живёт артист и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Марка Тишмана: ранние годы и семья Образование и первые шаги в музыке Первые выступления Тишмана «Фабрика звёзд»: как Марк Тишман стал известен Творчество после «Фабрики» Личная жизнь Марка Тишмана Дружба Марка Тишмана с Юлией Паршутой Где живёт Марк Тишман сейчас

Биография Марка Тишмана: ранние годы и семья

«У меня было классное детство. Воспоминания о Махачкале только самые тёплые. Когда мне было 13 лет, приехали американцы. Теперь я понимаю, что они таким образом пытались свои ценности распространить. Ведь программа, которую они предлагали, специально была для всех республик бывшего Союза. Я в числе пятерых детей из Дагестана прошёл дальше. У меня не было репетиторов, ничего. Обычная среднестатистическая школа», — вспоминал позже артист.

Образование и первые шаги в музыке

Марк Тишман (фото: Instagram* / marktishman)



Первые выступления Тишмана

«Меня предупреждали, что я много лет будут в массовке. А я бредил песнями. Я уже в ресторане познал этот вкус, когда мне аплодируют», — вспоминал Тишман.

«Фабрика звёзд»: как Марк Тишман стал известен

Творчество после «Фабрики»

«У меня не может быть продюсера по определению. Я это в какой-то момент понял. Для меня важно сказать то, что я сегодня хочу сказать. Я понял, что для меня на вершине — быть высказанным. Поэтому продюсера я рядом с собой не вижу. Но у меня появилась команда, которая занимается пиаром», — говорил он.

песня «Ромашка», прозвучавшая на празднике Дня семьи, любви и верности в 2011 году;

гимн «Вперёд, Россия!», написанный к президентским выборам 2008 года.

Личная жизнь Марка Тишмана

«Моя история произошла, когда мы, будучи студентами театрального института, были совсем юными и горячими, желающими попробовать всё на свете. Об измене мне рассказали её «добрые» подруги, которые, может быть, имели и сами на меня виды. Было очень больно, к тому же я узнал обо всём в день рождения», — поделился певец.

Марк Тишман (фото: Instagram* / marktishman)



Дружба Марка Тишмана с Юлией Паршутой

«Мы дружим, общаемся каждый день, нам интересно вместе. Обсуждаем что-то, смотрим театр, фильмы. Нам интересно друг за другом наблюдать, потому что параллельно мы идём по своим творческим путям, и дуэт наш как бы "спродюсирован" самой жизнью», — объяснял певец.

Где живёт Марк Тишман сейчас

«Я понял, что не могу, не готов, что если продам квартиру, лишусь чего-то слишком важного для себя. И сказал этой сделке "стоп"», — признавался он.