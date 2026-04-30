Жизнь в США, маленькая пенсия и жизнь после громкой славы: как сложилась судьба журналистки Елены Ханги, ставшей мамой в 39?
Елена Ханга — телеведущая, которая покорила российских зрителей мягким обаянием и острым умом. Широкую известность ей принесла и работа в журналистике: она стала первой советской репортёршей, которую по обмену пригласили в Бостонскую газету Christian Science Monitor. В какой-то момент женщина поставила на первое место семью и отошла от профессии. Позже она вернулась и вновь добилась успеха в карьере. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и учебаЕлена Ханга родилась 1 мая 1962 года в Москве. В детстве она увлекалась теннисом и выступала за ЦСКА. В 1984 году окончила факультет журналистики МГУ. После этого она продолжила обучение и прошла стажировки в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах.
Как начиналась её карьераСвой путь в профессии Ханга начала в газете «Московские новости». Уже в молодые годы она оказалась в центре важных международных событий. Журналистка входила в число немногих представителей прессы, которые присутствовали на встрече Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Вашингтоне. В 1987 году она отправилась в Бостон на стажировку в газету Christian Science Monitor. Через два года Елена уехала в США по приглашению Фонда Рокфеллера. Там она прожила до 1997 года, а затем вернулась в Россию.
Телевидение и широкая известностьПопулярность пришла к Ханге еще в 1980-е годы, когда она играла за «Сборную мира» в КВН. Позже её пригласили на телевидение. С 1996 года она готовила спортивные репортажи. Спустя год Елена стала ведущей программы «Про это». Это было первое на российском телевидении ток-шоу, которое открыто говорило о сексуальных отношениях. В 2000 году знаменитость освещала летнюю Олимпиаду в Сиднее. В 2006 году закрыли её последнюю постоянную программу на НТВ. С 2009 года телеведущая сотрудничала с каналом Russia Today. Там она вела несколько ток-шоу.
Чем Елена Ханга занимается сейчасСейчас Елена Ханга работает в интернете и на телевидении. В 2022 году она стала ведущей передачи «Просто такая генетика». Весной 2025 года журналистка рассказала подписчикам о новом шоу «В гостях у Ханги». В этом формате акцент сделали не только на интервью, но и на более откровенные, живые встречи.
Сколько составляет её пенсияПо данным KP.RU, сейчас пенсия Елены составляет 17 тысяч рублей. При этом в 2020 году она говорила, что получала 23 тысячи рублей. Тогда телеведущая признавалась, что не может позволить себе дорогие покупки. Она также отмечала, что её карманные расходы меньше, чем у дочери.
Что известно о личной жизниЕлена Ханга — дочь Абдула Кассим Ханги, премьер-министра Занзибара. Его подвергли репрессиям, и он погиб в тюрьме. После смерти отца у девушки возникли трудности с наследством. По её словам, сводный брат присвоил имущество, на которое она рассчитывала.
Ханга замужем за Игорем Минтусовым. Он занимает пост председателя совета директоров Центра политического консультирования. В 2001 году у пары родилась дочь Елизавета-Анна. На тот момент Елене было 39 лет. Девочку назвали в честь тренера по теннису Анны Дмитриевой.