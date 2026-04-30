Блогер Лерчек прошла четвёртый курс химиотерапии

30 апреля 2026, 12:54

Блогер Валерия Чекалина прошла четвёртый курс химиотерапии

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) завершила четвёртый курс химиотерапии. Об этом сообщил в соцсетях её близкий друг Георгий Камаев.





Он отметил, что наблюдается явная положительная динамика, однако состояние остаётся нестабильным. В начале апреля из-за начавшегося после химиотерапии выпадения волос Лерчек побрилась налысо. Несмотря на тяжёлое лечение, она продолжает участвовать в рабочих процессах и даже вернулась к занятиям танцами.



Камаев подчеркнул важность эмоционального фона. Лера заметно воодушевляется, когда рядом дети и когда появляются силы на любимые занятия. В периоды хорошего самочувствия она старается максимально наполнять жизнь яркими моментами, что, возможно, и помогает в лечении.





«Мы благодарны каждому, кто молится, поддерживает и верит», — говорится в публикации.