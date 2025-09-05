05 сентября 2025, 12:41

Анастасия Стежко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Анастасия Стежко — российская актриса, знакомая зрителям по сериалам «Молодежка» и «Вампиры средней полосы». 5 сентября ей исполняется 36 лет. О ее жизни в США и разводе с дипломатом Дмитрием Старостиным расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и юность Анастасии Стежко Начало актерской карьеры Анастасии Стежко Фильмы и сериалы с Анастасией Стежко Личная жизнь Анастасии Стежко Анастасия Стежко сегодня

Детство и юность Анастасии Стежко

Анастасия Стежко (фото: Instagram* / nastya_stezhko)



Начало актерской карьеры Анастасии Стежко

Фильмы и сериалы с Анастасией Стежко

«Молодежка» (2013) — образ Елены Смольской, благодаря которому артистка стала популярной у зрителей;

«Черная река» (2015) — главная роль в детективной драме по роману Ирины Мельниковой;

«Полицейский с Рублевки» (2016) — роль администратора Лили Карасевой в нескольких сезонах сериала;

«Неизвестный» (2017) — образ Евгении Пичугиной, руководителя спецбюро Следственного комитета;

«Пять минут тишины» (2017) — роль Лины, сотрудницы МЧС;

«Нелюбовь» (2017) — фильм, который получил премию «Золотой орел» и «Сезар»;

«Березка» (2018) — историческая мелодрама о советском танцевальном ансамбле;

«Ведьма» (2019) — главная роль Нади, героини мистической истории;

«Проспект обороны» (2020) — спортивная драма, где Стежко сыграла ключевую женскую роль;

«Пробуждение» (2021) — работа с Евгением Мироновым, которую сама актриса назвала «подарком судьбы».

Личная жизнь Анастасии Стежко

Анастасия Стежко с дочкой (фото: Instagram* / nastya_stezhko)



Жизнь в США и возвращение в Россию



«Мы уехали на четыре месяца в Штаты. Дима служил в посольстве в Вашингтоне. Там из-за закрытости пространства и на огромном расстоянии от близких моя послеродовая депрессия проявила себя во всей красе», — вспоминала она в беседе с 7days.ru.

Анастасия Стежко сегодня

«Не могу сказать, что Дубай в плане атмосферы оказался моим городом — я не люблю небоскребы, а это, как сказал один мой друг "Москва-Сити на максималках". Но то, что здесь на каждом пятаке ощущается сосредоточение денег — это факт. Как ровно и то, что сейчас это один из центров геополитического влияния. Хотела бы я здесь жить? Однозначно нет, я вообще нигде кроме России бы жить не хотела», — призналась она.