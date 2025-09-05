Жизнь в США, развод и послеродовая депрессия: звезде «Молодежки» Анастасии Стежко 36 лет. Как сложилась судьба актрисы
Анастасия Стежко — российская актриса, знакомая зрителям по сериалам «Молодежка» и «Вампиры средней полосы». 5 сентября ей исполняется 36 лет. О ее жизни в США и разводе с дипломатом Дмитрием Старостиным расскажет «Радио 1».
Детство и юность Анастасии СтежкоАнастасия Стежко родилась в Калининграде 5 сентября 1989 года. С ранних лет родители приучали дочь к искусству: вместе они посещали Третьяковскую галерею, Большой театр, оперу и балет. Особую роль в воспитании девочки сыграла мама, которая развивала в ней чувство стиля и умение ценить красоту.
В школе будущая актриса училась на «отлично» и окончила её с серебряной медалью. Любимым предметом была литература, а вдохновение Настя находила в стихах поэтов Серебряного века — Игоря Северянина, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака.
Кроме того, Анастасия училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В 2007 году Стежко поступила во ВГИК в мастерскую Владимира Грамматикова.
В 2010 году, будучи студенткой, Анастасия решила попробовать свои силы в индустрии красоты и стала участницей конкурса «Мисс Россия». Ей удалось дойти до финала, обойдя десятки тысяч конкуренток. Этот опыт стал важным этапом на пути к будущей карьере.
Начало актерской карьеры Анастасии СтежкоДебют Стежко на экране состоялся в 2011 году в сериале «Светофор» и короткометражке «Оригами». Уже в 2012-м она получила первую главную роль — в мелодраме «Обменяйтесь кольцами».
После окончания ВГИКа в 2013 году актриса снялась в проектах «Первая любовь», «Темный мир: Равновесие», «Второй шанс», «Папа в законе» и триллере «Ангел или демон», где сыграла демонессу Кирy. Эта работа принесла ей широкую известность.
Фильмы и сериалы с Анастасией СтежкоФильмография актрисы включает десятки ярких ролей. Среди самых заметных проектов:
- «Молодежка» (2013) — образ Елены Смольской, благодаря которому артистка стала популярной у зрителей;
- «Черная река» (2015) — главная роль в детективной драме по роману Ирины Мельниковой;
- «Полицейский с Рублевки» (2016) — роль администратора Лили Карасевой в нескольких сезонах сериала;
- «Неизвестный» (2017) — образ Евгении Пичугиной, руководителя спецбюро Следственного комитета;
- «Пять минут тишины» (2017) — роль Лины, сотрудницы МЧС;
- «Нелюбовь» (2017) — фильм, который получил премию «Золотой орел» и «Сезар»;
- «Березка» (2018) — историческая мелодрама о советском танцевальном ансамбле;
- «Ведьма» (2019) — главная роль Нади, героини мистической истории;
- «Проспект обороны» (2020) — спортивная драма, где Стежко сыграла ключевую женскую роль;
- «Пробуждение» (2021) — работа с Евгением Мироновым, которую сама актриса назвала «подарком судьбы».
Личная жизнь Анастасии СтежкоВ 2019 году актриса вышла замуж за дипломата Дмитрия Старостина. Тайная свадьба состоялась в Париже, а позже пара устроила торжество в Москве. Весной 2020 года у них родилась дочь Стефания.
Жизнь в США и возвращение в Россию
Первое время семья жила в США, где Дмитрий работал в посольстве. Однако именно этот период оказался тяжелым для Анастасии: вдали от родных она столкнулась с послеродовой депрессией.
«Мы уехали на четыре месяца в Штаты. Дима служил в посольстве в Вашингтоне. Там из-за закрытости пространства и на огромном расстоянии от близких моя послеродовая депрессия проявила себя во всей красе», — вспоминала она в беседе с 7days.ru.Спустя год супруги развелись, и актриса с дочерью вернулась в Россию. Бывшие супруги продолжили общение ради дочери.
Анастасия Стежко сегодняПосле возвращения в Москву актриса получила дополнительное образование по психологии и вновь активно снимается в кино и сериалах. Недавно артистка побывала в ОАЭ, однако подчеркнула, что не хотела бы жить нигде, кроме России.
«Не могу сказать, что Дубай в плане атмосферы оказался моим городом — я не люблю небоскребы, а это, как сказал один мой друг "Москва-Сити на максималках". Но то, что здесь на каждом пятаке ощущается сосредоточение денег — это факт. Как ровно и то, что сейчас это один из центров геополитического влияния. Хотела бы я здесь жить? Однозначно нет, я вообще нигде кроме России бы жить не хотела», — призналась она.Сегодня Анастасия Стежко совмещает карьеру в кино, театре и материнство. Она активно занимается спортом и путешествует.