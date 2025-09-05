В Сургуте без объяснения причин отменили концерт Александра Розенбаума

05 сентября 2025, 11:09

Александр Розенбаум (фото: ВКонтакте @alexander_rozenbaum)

Сургутская филармония официально сообщила об отмене концерта народного артиста России Александра Розенбаума, который должен был состояться 18 сентября. Объявление об этом появилось в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».