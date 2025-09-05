В Сургуте без объяснения причин отменили концерт Александра Розенбаума
Сургутская филармония официально сообщила об отмене концерта народного артиста России Александра Розенбаума, который должен был состояться 18 сентября. Объявление об этом появилось в официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Причины отмены выступления артиста не уточняются. В сообщении пресс-службы говорится, что новая дата проведения концерта будет объявлена в ближайшее время.
Известно, что следующая точка в гастрольном графике исполнителя – Ханты-Мансийск, где концерт запланирован на 20 сентября. На данный момент информация об изменениях в этой части тура не поступала.
Накануне Александр Розенбаум появился на публике в Москве. Он принял участие в премьере мюзикла «Вальс-Бостон», поставленного по его песням.
