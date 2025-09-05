Достижения.рф

Певец Михаил Шуфутинский получил российское гражданство

Михаил Шуфутинский (фото: Telegram @mikhail_shufutinsky)

Известный исполнитель шансона Михаил Шуфутинский наконец обзавёлся российским паспортом. Ранее музыкант жил в России по постоянному виду на жительство (ВНЖ), имея американский паспорт.



Как выяснил Telegram-канал SHOT, решение получить гражданство России Шуфутинский принял после начала СВО, когда решил остаться в Москве навсегда и не возвращаться в «надоевшую Америку». Раньше он откладывал оформление российского паспорта, объясняя это нежеланием иметь двойное гражданство из-за политики США.

В 2022 году у Шуфутинского истёк американский паспорт, и 24 августа он официально получил российское гражданство.

Михаил Шуфутинский уехал с семьёй в США в 1981 году, а спустя девять лет вернулся на родину. Тем не менее, он продолжал регулярно ездить в Америку, где жила его жена Маргарита. После её смерти певец приобрёл коттедж в Филадельфии.

