Певец Михаил Шуфутинский получил российское гражданство

05 сентября 2025, 12:15

Михаил Шуфутинский (фото: Telegram @mikhail_shufutinsky)

Известный исполнитель шансона Михаил Шуфутинский наконец обзавёлся российским паспортом. Ранее музыкант жил в России по постоянному виду на жительство (ВНЖ), имея американский паспорт.