Жизнь в США, сын от колумбийца, ссоры с отцом и связь с Крымским мостом: Шокирующие тайны дочки Тиграна Кеосаяна Александры
Александра Кеосаян — старшая дочь российского режиссера армянского происхождения Тиграна Кеосаяна. Она унаследовала семейную страсть к киноискусству, попутно экспериментируя и в иных видах творчества. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьАлександра родилась 21 сентября 1994 года в Стокгольме. Несмотря на то, что отец не присутствовал на родах, он активно участвовал в воспитании дочери. В детстве девушка свободно владела русским и английским языками, а также изучала армянский. Она окончила московскую школу экстерном и с 15 лет помогала отцу на съемках, выступая в качестве консультанта. Александра продолжила свое образование в Великобритании, где в 2017 году получила диплом школы искусств Тиш Нью-Йоркского университета.
Дебют в киноКинематографическая карьера Кеосаян началась в возрасте десяти лет, когда она исполнила эпизодическую роль в фильме своего отца «Ландыш серебристый — 2». В 2007 году она появилась в художественной ленте «Оплачено смертью», а позже сыграла в романтической мелодраме «Крымский мост. Сделано с любовью!».
Музыкальная карьераВо время учебы в США Александра задумалась о певческой карьере. Она приняла творческий псевдоним Asha и начала писать тексты песен. Несмотря на возможность остаться в Северной Америке, Александра вернулась в Россию, чтобы продолжить свою карьеру на родине.
Личная жизнь26 февраля 2024 года Александра стала мамой, родив сына по имени Гаспар. Личную жизнь она старается держать в секрете, пока семья не раскрывает имя отца ребенка. По слухам, девушка вышла замуж за предпринимателя армянского происхождения. Помимо этого, есть версия, что она родила от колумбийца.
Отношения с семьейАлександра характеризуется как добрый и отзывчивый человек, который уважает личное пространство своих близких. В интервью она отметила, что никогда не имела конфликтов с родителями
«Я никогда не была в контрах с мамой. И с папой ни разу не выясняла отношения», — рассказала она.
Творческая пауза и будущееПосле рождения сына Александра взяла творческую паузу, полностью сосредоточившись на семье. Тем не менее, она продолжает строить карьеру в музыкальной сфере и надеется вернуться к творчеству в ближайшем будущем.
*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская