18 сентября 2025, 15:15

Александра Кеосаян (Фото: Instagram* @asha_musica)

Александра Кеосаян — старшая дочь российского режиссера армянского происхождения Тиграна Кеосаяна. Она унаследовала семейную страсть к киноискусству, попутно экспериментируя и в иных видах творчества. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Дебют в кино Музыкальная карьера Личная жизнь Отношения с семьей Творческая пауза и будущее

Детство и юность

Александра Кеосаян (Фото: Instagram* @asha_musica)



Дебют в кино

Музыкальная карьера

Личная жизнь

Александра Кеосаян (Фото: Instagram* @asha_musica)



Отношения с семьей

«Я никогда не была в контрах с мамой. И с папой ни разу не выясняла отношения», — рассказала она.

Творческая пауза и будущее