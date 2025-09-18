62-летний Киану Ривз попрощался со статусом холостяка
RadarOnline: Киану Ривз тайно женился на 52-летней художнице в Европе
Канадский актер Киану Ривз тайно женился на 52-летней художнице Александре Грант. Об этом сообщает портал RadarOnline со ссылкой на неназванные источники в окружении пары.
Церемония бракосочетания состоялась этим летом во время совместного путешествия по Европе. Пара давно мечтала о свадьбе, но предпочла сохранить это событие в тайне. О том, что влюбленные готовятся к ней, СМИ писали еще в 2023 году. Однако тогда они так и не смогли довести дело до конца.
«Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою личную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне — идеальный вариант», — сказал собеседник издания.Ривз и Грант познакомились в 2009-м, когда вместе работали над одним проектом. Спустя 10 лет их отношения переросли в романтические.
Стоит отметить, что артист пережил личную трагедию — в 1999-м его экс-возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертвую дочь, а через два года погибла сама в автокатастрофе. По словам Ривза, только Грант смогла вдохнуть в него жизнь после тяжелых потерь.