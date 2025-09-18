62-летний Киану Ривз попрощался со статусом холостяка

18 сентября 2025, 11:44

RadarOnline: Киану Ривз тайно женился на 52-летней художнице в Европе

Фото: iStock/martisteer

Канадский актер Киану Ривз тайно женился на 52-летней художнице Александре Грант. Об этом сообщает портал RadarOnline со ссылкой на неназванные источники в окружении пары.





Церемония бракосочетания состоялась этим летом во время совместного путешествия по Европе. Пара давно мечтала о свадьбе, но предпочла сохранить это событие в тайне. О том, что влюбленные готовятся к ней, СМИ писали еще в 2023 году. Однако тогда они так и не смогли довести дело до конца.

«Они говорили об этом годами, но в итоге захотели чего-то, что было бы только для них. Киану и Александра ценят свою личную жизнь, поэтому сохранение этого в тайне — идеальный вариант», — сказал собеседник издания.