В Госдуме предложили присвоить престижное звание певице Татьяне Куртуковой

18 сентября 2025, 11:26

Депутат Свинцов: певица Куртукова достойна звания заслуженной артистки РФ

Татьяна Куртукова (фото: Telegram @kurtukova_ts)

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки России. Парламентарий пообещал направить официальное обращение министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть эту инициативу.





Парламентарий напомнил, что ранее уже обращался в адрес главы Минкульта с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народной артистки певице Валерии. В итоге его инициативу одобрили, и артистка получила звание в 2013 году.





«Считаю, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки Российской Федерации. Я с удовольствием подпишу соответствующее обращение», – подчеркнул Свинцов в беседе с NEWS.ru.