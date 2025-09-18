В Госдуме предложили присвоить престижное звание певице Татьяне Куртуковой
Депутат Свинцов: певица Куртукова достойна звания заслуженной артистки РФ
Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки России. Парламентарий пообещал направить официальное обращение министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть эту инициативу.
Парламентарий напомнил, что ранее уже обращался в адрес главы Минкульта с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народной артистки певице Валерии. В итоге его инициативу одобрили, и артистка получила звание в 2013 году.
«Считаю, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки Российской Федерации. Я с удовольствием подпишу соответствующее обращение», – подчеркнул Свинцов в беседе с NEWS.ru.Ранее сообщалось, что Татьяна Куртукова попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»*. Причиной включения в список стала, как утверждается на портале, её поддержка действий российских войск.