Продюсер Дворцов назвал Андрей Губина легендой российской сцены

14 января 2026, 17:02

На современной российской эстраде не хватает ярких звезд начала 2000-х, чьи песни звучали на дискотеках по всей стране. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов, отметив, что одним из самых заметных артистов той эпохи был Андрей Губин.