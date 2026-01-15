Выяснилось, какое состояние сколотила Долина за сорокалетнюю творческую карьеру
После скандала, связанного с судебным разбирательством о продаже квартиры в центре Москвы, общественный интерес к финансовому положению певицы Ларисы Долиной резко возрос. Подробности о заработке народной артистки за сорокалетнюю карьеру приводит «Комсомольская правда».
Согласно материалу, реальный капитал звезды существенно отличается от многомиллионных состояний некоторых её коллег по эстраде.
Пик популярности Долиной пришёлся на середину 1990-х годов, когда её хит «Погода в доме» звучал повсеместно. В «нулевые» годы, эпоху прибыльных корпоративов и масштабных гастролей, певица активно выступала, хотя конкуренция была крайне высокой (Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Валерия, Елена Ваенга и другие).
В рейтинг Forbes «50 самых успешных звёзд России» Долина вошла лишь однажды — по итогам 2010 года с доходом в 800 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей по курсу того времени). Для сравнения, лидеры списка зарабатывали тогда в разы больше.
Тем не менее, личные гонорары певицы за частные выступления до пандемии составляли от 500 тысяч до миллиона рублей, а впоследствии достигали и двух миллионов.
Сейчас еще одним источником стабильного дохода для Долиной стала педагогическая деятельность — звезда возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры.
А вот успех будущих выступлений народной артистки РФ оказался под вопросом в 2026 году.
Мероприятие, которое должно было пройти 27 января в одном из московских баров, столкнулось с угрозой репутационного провала. На концерт продали всего 18 билетов — лишь около 20% от вместимости зала. Подробнее читайте в нашем материале.