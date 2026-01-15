Выяснилось, какое состояние сколотила Долина за сорокалетнюю творческую карьеру

15 января 2026, 00:41

KP.RU: За сорок лет на эстраде Долина не накопила состояние уровня главных топ-звезд

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

После скандала, связанного с судебным разбирательством о продаже квартиры в центре Москвы, общественный интерес к финансовому положению певицы Ларисы Долиной резко возрос. Подробности о заработке народной артистки за сорокалетнюю карьеру приводит «Комсомольская правда».





Согласно материалу, реальный капитал звезды существенно отличается от многомиллионных состояний некоторых её коллег по эстраде.



Пик популярности Долиной пришёлся на середину 1990-х годов, когда её хит «Погода в доме» звучал повсеместно. В «нулевые» годы, эпоху прибыльных корпоративов и масштабных гастролей, певица активно выступала, хотя конкуренция была крайне высокой (Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Валерия, Елена Ваенга и другие).





Стало известно, какой штраф грозит Долиной за пруд на секретном участке