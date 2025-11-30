SHAMAN выступил с приветственным словом на конкурсе «Женщина - Герой» 2025

30 ноября 2025, 16:15

Фото: «Радио 1»

30 ноября 2025 года, в День матери, в Музее Победы проходит финал Московского областного конкурса «Женщина - Герой» 2025. Жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, представителей кино и телевидения, участников и Героев СВО, женщин-лидеров общественного мнения, а также представителей Государственной Думы и Правительства Московской области, определит победительницу. Возглавит жюри заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, передает корреспондент «Радио 1».





Московский областной конкурс «Женщина - Герой» 2025 проходит при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева по инициативе депутата Государственной Думы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова.



Цель конкурса — через искусство показать, что российские женщины остаются красивыми, сильными и уверенными в себе в любых обстоятельствах. Они продолжают сохранять семейный очаг, поддерживать близких и воспитывать детей, несмотря на все трудности. Поэтому девиз конкурса — «Сила женщины – сила России».



Конкурс включает три этапа: отборочный (заочный), где жюри оценивает видеовизитки, эссе и творческие наброски участниц; очный полуфинал, на котором конкурсантки представляют свои творческие номера и рассказывают о жизненном пути; и финал.



В этом году в конкурсе приняли участие 136 женщин из семей участников специальной военной операции из Подмосковья. 71 из них вышла в полуфинал, а восемь — в финал.



С приветственным словом выступил российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN).





«Вы и так уже победители, потому что вы принимаете участие в этом замечательном конкурсе. Как правило, женственность и сила всегда противопоставлялись друг другу. Но сегодня у нас особый уникальный случай, когда вы являетесь обладателем этих двух потрясающих качеств. Я с вами. Россия с вами. Ура!» — сказал артист.