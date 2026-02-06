Знаменитый отец и смерть матери от тяжелой болезни: творческий путь Александра Домогарова-младшего. Из-за чего он конфликтовал с коллегами?

06 февраля 2026, 16:21

Александр Домогаров и Александр Домогаров младший (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Александр Домогаров-младший — российский актер, режиссер и сценарист, сын народного артиста России Александра Домогарова и Ирины Гуненковой. Широкой аудитории он известен по ролям в серии фильмов «Ёлки», участию в картине «Папа, сдохни» (2018), а также как режиссер новогоднего фильма «Ёлки 8». 7 февраля Александру Домогарову-младшему исполняется 37 лет. О том, как складывается его жизнь, карьера и что известно о личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Домогарова-младшего: детство и семья Образование и формирование творческого пути Актерская карьера и фильмы Режиссерские работы и творческие успехи Премьера «Пальмы» и продолжение проекта Александр Домогаров-младший об отце и известной фамилии Личная жизнь Александра Домогарова-младшего Смерть Ирины Гуненковой Конфликт вокруг сериала «Она такая классная» «Он выдержал удар всесокрушающей силы»

Биография Александра Домогарова-младшего: детство и семья

Александр Домогаров-младший (фото: instagram* / sanekdomogarov)

Образование и формирование творческого пути

Александр Домогаров-младший (фото: instagram* / sanekdomogarov)

Актерская карьера и фильмы

Режиссерские работы и творческие успехи

Александр Домогаров-младший (фото: instagram* / sanekdomogarov)

Премьера «Пальмы» и продолжение проекта

Александр Домогаров-младший об отце и известной фамилии

Александр Домогаров-младший и Александр Головин (фото: instagram* / sanekdomogarov)

«Папа бы очень хорошо смотрелся в этой истории! Но до этого надо дожить, все может быть. Почему нет? Но только через пробы. Надо, чтобы все сработало. Если не сработает, то извините», — говорил Александр.

Личная жизнь Александра Домогарова-младшего

«Я эгоист: все время про кино говорю. Такое не каждая девушка выдержит — устанет, бедная. Из-за этого пока не могу давать в отношениях то, что нужно. Я и сам знаю, что, пока не добьюсь определенного успеха, не сбавлю обороты. Поэтому... несчастные девушки», — делился он.

Александр Домогаров-младший (фото: instagram* / sanekdomogarov)

«Думаю, открыто воевать за женское внимание я не способен. Скорее из тех людей, которые подразумевают: "Я тут есть, не хочешь? Ну ладно". Пока я, видимо, настолько сосредоточен на карьере, что мне кажется, мою душу никто не успеет разглядеть или я не обращу внимания на девушку», — заявил он.

Смерть Ирины Гуненковой

«Мамочка у меня уходила тогда... Я покинул проект за день до мотора. Маме тогда дали две недели. Я не мог ее бросить, не мог провести это время не рядом. И она прожила больше — не две недели, а месяц», — рассказал Домогаров.

Конфликт вокруг сериала «Она такая классная»

Александр Домогаров-младший на съемке «Пальмы-2» (фото: instagram* / sanekdomogarov)

«Саша не срывал проект… Но поймите его состояние: в больнице, где лечилась его мама, нам сказали, что возможности врачей не безграничны, что они сделали все, что могли. Отдали нам историю болезни Ирины, отправили ее домой. Это случилось как раз накануне съемок. Морально, психологически ситуация крайне сложная. То, через что Саша проходит 24 на 7, очень тяжело. Сколько это продлится, никто не знает», — признавался актер.



«Он выдержал удар всесокрушающей силы»

«Это были страшные три дня. Горжусь своим сыном, он выстоял, вынес…. Не знаю, чего ему это стоило — может быть, потом как-нибудь расскажет. Он выдержал, особенно вчерашний день, достойно, как настоящий мужик. Хотя удар для него всесокрушающей силы», — говорил Домогаров.