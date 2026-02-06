Знаменитый отец и смерть матери от тяжелой болезни: творческий путь Александра Домогарова-младшего. Из-за чего он конфликтовал с коллегами?
Александр Домогаров-младший — российский актер, режиссер и сценарист, сын народного артиста России Александра Домогарова и Ирины Гуненковой. Широкой аудитории он известен по ролям в серии фильмов «Ёлки», участию в картине «Папа, сдохни» (2018), а также как режиссер новогоднего фильма «Ёлки 8». 7 февраля Александру Домогарову-младшему исполняется 37 лет. О том, как складывается его жизнь, карьера и что известно о личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Александра Домогарова-младшего: детство и семьяАлександр Домогаров-младший родился 7 февраля 1989 года в Москве. Он является сыном популярного актера Александра Домогарова и его второй супруги Ирины Гуненковой. В семье также был старший брат — Дмитрий Домогаров, рожденный в первом браке отца с Натальей Сагоян. В 2008 году Дмитрий трагически погиб.
Когда Александру было 12 лет, родители приняли решение о разводе. Позднее актер отмечал, что этот период не стал для него тяжелым испытанием: мать и отец сумели сохранить дружеские отношения и продолжали совместно участвовать в воспитании сына.
С ранних лет Александр был погружен в атмосферу искусства. Он часто бывал за кулисами театра и на съемочных площадках, наблюдая за работой отца. Во время учебы в школе Александр Юрьевич Домогаров даже преподавал там основы драматического искусства, вовлекая сына в театральные постановки и репетиции.
Образование и формирование творческого путиЗначительную роль в развитии способностей будущего артиста сыграла мать. По инициативе Ирины Гуненковой Александр занимался фигурным катанием, учился в музыкальной школе, осваивал французский и английский языки. Однако сам Домогаров-младший позже признавался, что учебный процесс давался ему тяжело, а школьные годы он вспоминал без особого энтузиазма.
Кино увлекало Александра куда сильнее. Уже в седьмом классе он начал снимать любительские фильмы, объединившись с единомышленницей Кристиной Рейльян. С этого времени между ними завязалась дружба, переросшая в долгосрочное творческое сотрудничество.
После окончания школы Домогаров-младший планировал поступать во ВГИК на режиссерский факультет, однако попытка оказалась неудачной. Тогда по совету матери он отправился на прослушивание в Щепкинское театральное училище, где был принят без колебаний. Первое время обучение на актерском факультете давалось непросто — Александр сомневался в себе и переживал, что оказался на курсе благодаря фамилии. Со временем эти страхи ушли, и он смог адаптироваться к профессии.
Позже Александр осуществил давнюю мечту и окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, после чего приступил к созданию собственных кинопроектов. До этого момента он неоднократно работал на съемочной площадке в качестве актера.
Актерская карьера и фильмыДебют Домогарова-младшего в кино состоялся в 2008 году — он исполнил эпизодическую роль в фильме «Розыгрыш». В дальнейшем его фильмография пополнилась картинами «Предлагаемые обстоятельства» и «Только не сейчас».
Настоящая узнаваемость пришла к актеру после участия в серии новогодних комедий «Ёлки». Александр сыграл лыжника Гришу Земляникина — персонажа, который постоянно оказывается в комичных ситуациях вместе с другом-сноубордистом Коляном, роль которого исполнил Александр Головин. На протяжении съемок образ актера менялся: он набирал вес, отращивал усы, но неизменно сохранял симпатию зрителей.
Режиссерские работы и творческие успехиПереломным моментом в биографии Александра стал 2017 год. Именно тогда он завершил работу над фильмом ужасов «Пустите детей», который считает своим режиссерским дебютом. Картина была снята по мотивам рассказа Стивена Кинга. Права на экранизацию режиссер приобрел за символический 1 доллар в рамках проекта писателя «Долларовые детки», позволяющего молодым кинематографистам реализовать идеи без коммерческой выгоды.
После премьеры короткометражной ленты Домогаров-младший получил приглашение к работе над фильмом «Пиковая дама. Зазеркалье», который вышел в прокат в 2019 году. Однако позднее режиссер отмечал, что творческая свобода на площадке была ограничена, а многие авторские решения не были реализованы.
Полноценно раскрыть режиссерский потенциал Александру удалось в семейной драме «Пальма». В основу сюжета легла реальная история об овчарке, опубликованная в газете «Комсомольская правда» в 1976 году. Идею экранизации Домогаров-младший увидел в публикации, размещенной в личном блоге отца, после чего предложил проект Кристине Рейльян. Над сценарием он работал совместно с Екатериной Мавроматис.
Главную роль в фильме исполнила овчарка по кличке Лили, выбранная режиссером без предварительных проб. Несмотря на отсутствие актерского опыта, собака успешно справилась со всеми задачами на площадке.
Премьера «Пальмы» и продолжение проектаИзначально выход фильма «Пальма» был запланирован на 2020 год, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в график релиза. Съемочный процесс также затянулся из-за занятости участников команды в других проектах.
В 2021 году картина все же вышла на экраны и получила высокие оценки зрителей и профессионального сообщества. Фильм был удостоен Гран-при фестиваля «Виват кино России!» и награды фестиваля «Золотой витязь». После успеха Александр Домогаров-младший объявил о работе над продолжением, в основу которого также легла реальная история — на этот раз о медведе, спасенном летчиком.
Александр Домогаров-младший об отце и известной фамилииВ интервью Александр не раз признавался, что остро ощутил статус «сына известного актера» именно во время учебы в театральном училище. По его словам, постоянные сравнения с отцом были психологически сложными, однако со временем он научился дистанцироваться от подобных оценок.
Домогаров-младший отмечает, что они с отцом различаются по характеру и энергетике, хотя внешнее сходство заметно. В период учебы он даже ловил себя на том, что неосознанно копирует жесты и мимику Александра Домогарова-старшего, после чего старался избавиться от этих проявлений.
Кроме того, режиссер признался, что не против снимать в своих картинах звездного отца, однако все должно быть справедливо.
«Папа бы очень хорошо смотрелся в этой истории! Но до этого надо дожить, все может быть. Почему нет? Но только через пробы. Надо, чтобы все сработало. Если не сработает, то извините», — говорил Александр.При этом Домогаров-младший вспомнил, что уже отказывал родителю в работе и взял на роль другого артиста.
Личная жизнь Александра Домогарова-младшегоАлександр Домогаров-младший официально не женат. Он предпочитает не делиться подробностями личной жизни и избегает публичности в этом вопросе, сосредотачиваясь на профессиональной деятельности и кинематографе.
«Я эгоист: все время про кино говорю. Такое не каждая девушка выдержит — устанет, бедная. Из-за этого пока не могу давать в отношениях то, что нужно. Я и сам знаю, что, пока не добьюсь определенного успеха, не сбавлю обороты. Поэтому... несчастные девушки», — делился он.Сын известного артиста признался, что страдает от комплексов по поводу своей внешности. Александр переживает из-за лишнего веса, полагая, что утратил былую привлекательность. Актер признается, что спорт занимает важное место в его жизни. Он катается на коньках и сноуборде, а также увлекается конным спортом. В его собственности есть лошадь русской верховой породы по кличке Эльбрус, которую ему подарил отец на день рождения.
Кроме того, одной из причин неудач в личной жизни Домогаров-младший называет собственную пассивность — у него просто нет желания завоевывать чье-то внимание.
«Думаю, открыто воевать за женское внимание я не способен. Скорее из тех людей, которые подразумевают: "Я тут есть, не хочешь? Ну ладно". Пока я, видимо, настолько сосредоточен на карьере, что мне кажется, мою душу никто не успеет разглядеть или я не обращу внимания на девушку», — заявил он.
Смерть Ирины ГуненковойВ начале 2023 года режиссер дал интервью программе «Развивайка» на «Детском радио», где рассказал о специфике своей профессии и творческих планах. Весной он сообщил подписчикам о поиске локаций для нового проекта — сериала «Она такая классная». Однако работа была приостановлена по личным причинам.
Выяснилось, что мать Александра, Ирина Гуненкова, тяжело болела онкологическим заболеванием. Несмотря на усилия врачей, помочь ей не удалось. Александр принял решение оставить проект и находиться рядом с матерью. 13 августа 2023 года стало известно о ее смерти.
«Мамочка у меня уходила тогда... Я покинул проект за день до мотора. Маме тогда дали две недели. Я не мог ее бросить, не мог провести это время не рядом. И она прожила больше — не две недели, а месяц», — рассказал Домогаров.
Конфликт вокруг сериала «Она такая классная»Незадолго до смерти Ирины Гуненковой Александр Домогаров-младший оказался в центре конфликта. Режиссер столкнулся с резкой критикой со стороны коллег после того, как отказался продолжать работу над сериалом «Она такая классная». Это решение вызвало волну обвинений в его адрес — Домогарова-младшего упрекали в срыве проекта.
Сам режиссер пытался объяснить причины своего поступка, подчеркивая, что отказ был вынужденным и связан с тяжелыми семейными обстоятельствами, но его не услышали. На сторону Александра встал его отец, который до последнего боролся за жизнь бывшей супруги. Он открыто высказался в защиту сына, опровергнув обвинения в срыве съемочного процесса.
«Саша не срывал проект… Но поймите его состояние: в больнице, где лечилась его мама, нам сказали, что возможности врачей не безграничны, что они сделали все, что могли. Отдали нам историю болезни Ирины, отправили ее домой. Это случилось как раз накануне съемок. Морально, психологически ситуация крайне сложная. То, через что Саша проходит 24 на 7, очень тяжело. Сколько это продлится, никто не знает», — признавался актер.По словам Домогарова-старшего, решение сына было продиктовано не профессиональной безответственностью, а глубочайшим личным кризисом, в котором семья оказалась в тот момент.
«Он выдержал удар всесокрушающей силы»После смерти Ирины Гуненковой Александр Домогаров рассказал о том, через какие испытания пришлось пройти семье в последние дни. В беседе со «СтарХитом» он отметил мужество и стойкость сына, который оказался в эпицентре трагедии.
«Это были страшные три дня. Горжусь своим сыном, он выстоял, вынес…. Не знаю, чего ему это стоило — может быть, потом как-нибудь расскажет. Он выдержал, особенно вчерашний день, достойно, как настоящий мужик. Хотя удар для него всесокрушающей силы», — говорил Домогаров.Работа помогла Александру отвлечься от горя. Сегодня Домогаров-младший продолжает заниматься творчеством, оставаясь одной из заметных фигур современного российского кино — как в актерском, так и в режиссерском амплуа.