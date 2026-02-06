Адвокат ответил, могут ли Сабурову отменить запрет на въезд в Россию
Решение о запрете на въезд в Россию для стендап-комика Нурлана Сабурова вряд ли будет отменено. Соответствующее мнение в разговоре с NEWS.ru высказал адвокат Александр Бенхин.
Он подчеркнул, что такие решения обычно принимаются на высшем уровне Федеральной службой безопасности и очень редко могут быть отменены. По его словам, комика, вероятно, депортируют в страну его гражданства — Казахстан, а не туда, откуда он прибыл — в Дубай. Следовательно, Сабуров отправится на родину, заключил Бенхин.
Сегодня утром в аэропорту Внуково задержали комика Нурлана Сабурова, который вернулся из Дубая. Ему запретили въезд в Россию на 50 лет из-за нарушений миграционного законодательства. Согласно некоторым источникам, у юмориста в РФ есть двухэтажный дом, земельный участок и несколько автомобилей, общая стоимость которых оценивается примерно в 130 миллионов рублей.
Читайте также: