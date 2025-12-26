Знаменитый отец, отчисление из театральных вузов и карьера иллюзиониста: как складывается судьба Александра Самойленко-младшего?

26 декабря 2025, 12:17

Александр Самойленко-младший (фото: Instagram* / samalexandermagic)

Александр Самойленко-младший — российский актёр театра и кино, иллюзионист и переводчик с английского языка. Он с детства был погружён в творческую среду, пошел по стопам отца и выбрал актёрскую профессию, а увлечение фокусами, начавшееся ещё в школьные годы, со временем переросло в полноценную профессиональную деятельность. Сегодня артист выступает с авторскими шоу на различных мероприятиях. 27 декабря Александру Самойленко-младшему исполняется 29 лет. О том, как складывался его творческий путь и что известно о личной жизни актёра, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Самойленко-младшего: детство и семья Отношения с отцом и выбор профессии Театральная карьера Александра Самойленко-младшего Увлечение фокусами и карьера иллюзиониста Кинокарьера Александра Самойленко-младшего Роль в сериале «Родители» и отношение к персонажу Личная жизнь актёра Александра Самойленко-младшего «Слово пацана» и резонанс вокруг сериала Александр Самойленко-младший сейчас

Биография Александра Самойленко-младшего: детство и семья

Александр Самойленко-младший с отцом (фото: Instagram* / samalexandermagic)

«Родители разошлись, когда мне было пять лет. Я не верю в гороскопы, но это были два Овна, которые постоянно бодались и, как ни банально это звучит, просто не сошлись характерами. При этом папа всегда был в моей жизни, он приезжал ко мне на дни рождения», — делился в интервью Александр Самойленко-младший.

Отношения с отцом и выбор профессии

Театральная карьера Александра Самойленко-младшего

Увлечение фокусами и карьера иллюзиониста

Александр Самойленко-младший (фото: Instagram* / samalexandermagic)

Кинокарьера Александра Самойленко-младшего

«Так или иначе пытаешься контролировать их. Вместо того чтобы отдаться своей роли, пытаешься "играть" за детей, делать им замечания. Это не идет на пользу. Поэтому не очень люблю играть со своими детьми», — сказал Самойленко-старший.

Роль в сериале «Родители» и отношение к персонажу

«Он гораздо сильнее подстраивается под ситуацию, он подкаблучник. Я не говорю, что это плохо, в конце концов, у каждого свой жизненный стиль и свои приоритеты, но это точно не я. В связи с этим у меня был внутренний конфликт с моим героем, я не понимал, как играть человека, который настолько на меня не похож», — отметил актер.

Александр Самойленко-младший (фото: Instagram* / samalexandermagic)

Личная жизнь актёра Александра Самойленко-младшего

«Слово пацана» и резонанс вокруг сериала

«Сериал "Слово пацана" я вообще не понял. Особенно дикий ажиотаж вокруг него. Там же нет положительных героев! Вообще ни одного! Все отрицательные. Но так не может быть в принципе! За кого прикажете болеть, кому сопереживать, если мне все они одинаково отвратительны? Включая малолетнего пацана, который появляется в кадре, и одна из его первых фраз: "Я хочу стать бандитом". Я этого, хоть убей, не понимаю», — заявил Самойленко.

Александр Самойленко-младший сейчас