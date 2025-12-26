Знаменитый отец, отчисление из театральных вузов и карьера иллюзиониста: как складывается судьба Александра Самойленко-младшего?
Александр Самойленко-младший — российский актёр театра и кино, иллюзионист и переводчик с английского языка. Он с детства был погружён в творческую среду, пошел по стопам отца и выбрал актёрскую профессию, а увлечение фокусами, начавшееся ещё в школьные годы, со временем переросло в полноценную профессиональную деятельность. Сегодня артист выступает с авторскими шоу на различных мероприятиях. 27 декабря Александру Самойленко-младшему исполняется 29 лет. О том, как складывался его творческий путь и что известно о личной жизни актёра, — в материале «Радио 1».
Биография Александра Самойленко-младшего: детство и семьяАлександр Самойленко-младший родился 27 декабря 1996 года в Москве. Его отец — известный актёр Александр Самойленко, знакомый зрителям по сериалу «Папины дочки» и фильмам «Салют-7» и «Холоп». Мать — Елена Белобородова. Родители познакомились в столичном ночном клубе «Маяк».
Отношения пары развивались стремительно: спустя несколько лет совместной жизни они решили пожениться, однако официальный союз продлился всего несколько месяцев. Позднее Самойленко-старший рассказывал, что именно Елена поддерживала его в тяжёлый период после серьёзной автомобильной аварии — актёр уснул за рулем, попал в ДТП, провёл в больнице около трёх месяцев и перенёс несколько операций.
Несмотря на пережитые испытания, сохранить семью супругам не удалось. После развода родители Александра пытались восстановить отношения, но безуспешно. Вскоре в жизни мальчика появился отчим.
«Родители разошлись, когда мне было пять лет. Я не верю в гороскопы, но это были два Овна, которые постоянно бодались и, как ни банально это звучит, просто не сошлись характерами. При этом папа всегда был в моей жизни, он приезжал ко мне на дни рождения», — делился в интервью Александр Самойленко-младший.При этом он подчёркивал, что отец всегда оставался важной частью его жизни, регулярно навещал сына и поддерживал его, в том числе финансово, оплатив обучение в институте.
Отношения с отцом и выбор профессииНесмотря на известную фамилию, путь Александра Самойленко-младшего в профессию нельзя назвать простым. По его словам, отец не сразу одобрил намерение сына поступать в театральный вуз, желая уберечь его от сложностей актёрской карьеры. Тем не менее молодой человек решил идти своим путём.
Однако обучение в профильных учебных заведениях складывалось непросто. Сначала Самойленко-младший поступил в Школу-студию МХАТ, но проучился там всего год. Затем он стал студентом Щукинского театрального училища, где задержался на два с половиной года, однако и оттуда его отчислили.
Театральная карьера Александра Самойленко-младшегоНа сцену Александр Самойленко-младший вышел ещё в детском возрасте. Его театральный дебют состоялся в 11 лет — режиссёр Ольга Субботина пригласила его в спектакль «Половое покрытие», поставленный в Доме Высоцкого на Таганке. Юному актёру досталась роль Мальчика-сфинкса, задающего загадки главным героям.
Работа в этом культурном центре заняла важное место в его биографии: с 2008 по 2012 год Самойленко регулярно выходил на сцену, а в 2010 году стал участником проектов Центра драматургии и режиссуры.
Актёр признавался, что именно в театре впервые остро ощутил эмоциональную отдачу зрительного зала. Одна из сцен с продолжительным монологом стала для него определяющей — аплодисменты и реакция публики убедили его в том, что сцена станет неотъемлемой частью жизни.
Увлечение фокусами и карьера иллюзионистаИнтерес к иллюзии появился у Александра ещё в школьные годы. Вместе с одноклассником он решил серьёзно заняться фокусами, и уже через несколько месяцев состоялось первое публичное выступление. Концерт прошёл с большим успехом: зал на несколько сотен зрителей тепло принял молодых артистов, а первый гонорар составил 3 тысячи рублей.
Со временем увлечение переросло в полноценную профессию. Самойленко-младший постоянно совершенствовал мастерство, принимал участие в Международном форуме иллюзионистов, выступал на гала-концертах и профильных мероприятиях, в том числе с участием зарубежных мастеров жанра.
Александр неоднократно появлялся и на телевидении. В 2022 году он стал участником шоу «Я тебе не верю» на ТНТ, где сумел впечатлить Иду Галич и Романа Каграманова. Через год он появился в программе «Сто к одному» на канале «Россия-1».
Летом 2023 года Самойленко-младший принял участие в проекте «Удивительные люди», заявив о себе как о менталисте — человеке, способном тонко считывать эмоции и поведение окружающих.
Кинокарьера Александра Самойленко-младшегоКинематограф стал ещё одной важной частью творческой биографии артиста. Самойленко-младший не раз работал на одной съёмочной площадке с отцом. В сериале «Родители» они сыграли самих себя, а проект продлился на четыре сезона.
Кроме того, отец и сын снялись вместе в сериале «Судьбы загадочное завтра», короткометражной криминальной драме «Госзаказ» и многосерийной мелодраме «Счастье не за горами», съёмки которой проходили в Уфе и Белорецке.
«Так или иначе пытаешься контролировать их. Вместо того чтобы отдаться своей роли, пытаешься "играть" за детей, делать им замечания. Это не идет на пользу. Поэтому не очень люблю играть со своими детьми», — сказал Самойленко-старший.
Роль в сериале «Родители» и отношение к персонажуШирокую узнаваемость Самойленко-младшему принес сериал «Родители», где его партнёршей по съёмочной площадке стала Анастасия Крылова. Актёр неоднократно подчёркивал, что его герой Тимофей во многом ему не близок.
«Он гораздо сильнее подстраивается под ситуацию, он подкаблучник. Я не говорю, что это плохо, в конце концов, у каждого свой жизненный стиль и свои приоритеты, но это точно не я. В связи с этим у меня был внутренний конфликт с моим героем, я не понимал, как играть человека, который настолько на меня не похож», — отметил актер.Со временем он сумел увидеть в поступках героя проявление любви и заботы о близких. Он осознал, что нельзя думать только о себе и судить других.
Личная жизнь актёра Александра Самойленко-младшегоГоворя о личной жизни, Александр Самойленко-младший отмечал, что во многом похож на отца — в частности, оба тяжело переносят одиночество. Актёр рассказывал, что в его жизни было три серьёзных романа, один из которых длился около трёх лет и завершился болезненным расставанием и тяжёлым эмоциональным периодом.
В 2018–2019 годах Самойленко появлялся на светских мероприятиях с гримёром Анной Лебедевой, однако в 2020 году официально опроверг слухи о браке, подчеркнув, что никогда не был женат.
Также известно, что в том же году у актёра были отношения с девушкой по имени Анастасия, с которой он познакомился через работу в сфере иллюзии. О дальнейшем развитии этого романа артист публично не рассказывал.
«Слово пацана» и резонанс вокруг сериалаВ 2023 году Александр Самойленко-младший снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который стал одним из самых обсуждаемых проектов года. Он вызвал бурные дискуссии, в том числе из-за обвинений в романтизации криминальной среды.
Отец актёра признался, что посмотрел лишь первые две серии и резко высказался о сериале, отметив отсутствие положительных героев и выразив недоумение по поводу масштабного общественного ажиотажа.
«Сериал "Слово пацана" я вообще не понял. Особенно дикий ажиотаж вокруг него. Там же нет положительных героев! Вообще ни одного! Все отрицательные. Но так не может быть в принципе! За кого прикажете болеть, кому сопереживать, если мне все они одинаково отвратительны? Включая малолетнего пацана, который появляется в кадре, и одна из его первых фраз: "Я хочу стать бандитом". Я этого, хоть убей, не понимаю», — заявил Самойленко.
Александр Самойленко-младший сейчасВ 2024 году фильмография Александра Самойленко-младшего пополнилась мелодрамой «Бедные смеются, богатые плачут», где он работал с Полиной Денисовой, Анной Снаткиной, Михаилом Сотниковым, Сергеем Ланбаминым, Сашей Стоуном и другими актёрами.
Осенью того же года артист вернулся к своей роли в продолжении сериала «Родители родителей». На сегодняшний день Александр Самойленко-младший продолжает развивать карьеру в кино, театре и иллюзионном жанре, совмещая актёрскую профессию с выступлениями и участием в телевизионных проектах.