29 июня 2026, 14:18

Артем Пименов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тема Пименов — российский блогер и TikTok-инфлюенсер, которого широкая аудитория знает под псевдонимом Вотерфорк (Waterfork). Популярность ему принесли юмористические ролики о школе, повседневной жизни и молодежной культуре. Поклонников интересуют не только его видео, но и биография, учеба, участие в Dream Team House, проекты на YouTube и личная жизнь. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и образование Начало карьеры в социальных сетях Как Тема Пименов стал известным в TikTok Участие в Dream Team House YouTube и новые форматы Работа ведущим и съемки в сериале Личная жизнь Темы Пименова Хобби и интересы Почему аудитория любит Вотерфорка Тема Пименов сейчас

Детство и образование

Начало карьеры в социальных сетях

Артем Пименов (Фото: Instagram*/@waterfork_)

Как Тема Пименов стал известным в TikTok

Участие в Dream Team House

YouTube и новые форматы

Работа ведущим и съемки в сериале

Артем Пименов (Фото: Instagram*/@waterfork_)

Личная жизнь Темы Пименова

Хобби и интересы

Почему аудитория любит Вотерфорка

Тема Пименов сейчас