Тема Пименов — российский блогер и TikTok-инфлюенсер, которого широкая аудитория знает под псевдонимом Вотерфорк (Waterfork). Популярность ему принесли юмористические ролики о школе, повседневной жизни и молодежной культуре. Поклонников интересуют не только его видео, но и биография, учеба, участие в Dream Team House, проекты на YouTube и личная жизнь. Подробнее о нем расскажем в материале «Радио 1».
Детство и образование
Артем Пименов родился 30 июня 2001 года в Москве. С ранних лет он проявлял любознательность, хорошо учился и легко осваивал школьную программу. С 2008 по 2019 год будущий блогер посещал московскую школу № 2127. По имеющейся информации, выпускник окончил ее с золотой медалью. В подростковом возрасте он увлекся спортом и занялся теннисом на серьезном уровне. Помимо этого, Артем интересовался иностранными языками. Особенно ему нравился испанский. После школы Пименов поступил в Московский государственный лингвистический университет на социологический факультет.
Начало карьеры в социальных сетях
Путь к популярности Тема Пименов начал в 2016 году. В то время он создал страницу в Instagram* и стал публиковать креативные снимки из повседневной жизни. Постепенно аккаунт привлек внимание аудитории. Подписчиков заинтересовали визуальный стиль, легкая подача и образ обычного парня, близкий подросткам. Со временем блогер расширил присутствие в соцсетях и вышел на новые площадки.
Как Тема Пименов стал известным в TikTok
Настоящий рост популярности пришел к Артему в 2019 году. Во время подготовки к ЕГЭ он зарегистрировался в TikTok и выложил юмористический ролик на школьную тему. Видео быстро набрало около 100 тысяч просмотров. Этот результат мотивировал автора развивать формат коротких комедийных сценок. В своих роликах он обыгрывал типичные ситуации из жизни школьников, добавлял иронию, харизму и узнаваемые детали. Именно такой контент помог ему закрепиться в TikTok. За короткий срок аккаунт «Вот это Тема» собрал многомиллионную аудиторию — около 4 миллионов подписчиков.
Участие в Dream Team House
На волне популярности Артем вошел в состав Dream Team House. В конце 2019 года его пригласили в один из самых известных блогерских домов России. Вместе с ним в проекте участвовали Даня Милохин, Артур Бабич, Ира Блан и другие медийные личности. В рамках объединения резиденты снимали челленджи, скетчи, мемы и развлекательные видео для соцсетей. Формат помог участникам обмениваться аудиторией и усиливать личные бренды. Однако уже в октябре 2020 года Вотерфорк покинул команду. Он объяснил решение просто: коллективная работа ограничивала творческую свободу, а плотный график мешал делать тот контент, к которому лежала душа. После ухода блогер сосредоточился на сольном развитии.
YouTube и новые форматы
После успеха в TikTok Тема Пименов начал активно развивать YouTube-канал. Там он попробовал разные направления: скетчи, влоги, обзоры фильмов, интервью и разговорные выпуски. Такой подход позволил показать себя шире, чем в коротких вертикальных видео. На YouTube блогер раскрыл чувство юмора, интерес к кино и умение вести диалог с гостями.
Работа ведущим и съемки в сериале
В феврале 2021 года Артем стал ведущим программы «Шоу маминой подруги» на YouTube-канале Elle Girl. В выпусках он общался с популярными блогерами, среди них — Даня Милохин, Тимур Сидоркин, Андрей Ноилс и другие. Вместе они обсуждали темы, близкие современной молодежной аудитории. Еще одним заметным этапом в карьере стали съемки в тикток-сериале телеканала «Суббота!», созданном по мотивам бразильской мелодрамы «Во имя любви». В проекте участвовали Лиана Сулейманова, Анастасия Семина, Айрат Атауллин, Джиффсон Селиссант и Мария Ростовецкая. Создатели выпустили 10 коротких эпизодов. Премьера прошла с 22 ноября по 1 декабря 2021 года.
Личная жизнь Темы Пименова
Личная жизнь блогера регулярно вызывает интерес у поклонников. При этом сам Артем долгое время не спешил раскрывать подробности отношений. В 2019 году он упоминал, что нашел «родственную душу» в лице блогера Насти Тололомо. Широких комментариев по этой теме Пименов почти не давал, поэтому фанаты в основном ориентировались на редкие упоминания и контент в соцсетях. Идеалом женской красоты блогер называл Скарлетт Йоханссон.
Хобби и интересы
Тема Пименов любит кино и музыку. Среди любимых фильмов он выделял «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро и «Остров проклятых» с Леонардо ДиКаприо. В музыке ему ближе инди-поп и альтернативный рок. Еще одно заметное увлечение — шоу «Импровизация» на ТНТ, поклонником которого он не раз себя называл. Отдельное место в его повседневной жизни занимает домашний питомец — большой рыжий кот. Животное нередко появляется в роликах и вызывает симпатию у подписчиков.
Почему аудитория любит Вотерфорка
Секрет популярности Артема Пименова кроется в сочетании нескольких качеств. Он умеет шутить без сложных конструкций, точно чувствует интересы молодежи и подает привычные ситуации в легкой, живой форме. К этому добавляются харизма, естественность перед камерой и желание пробовать новые форматы. Именно поэтому Тема Пименов удерживает внимание аудитории и остается заметной фигурой среди российских блогеров.
Тема Пименов сейчас
Тема Пименов прошел путь от школьника с аккаунтом в Instagram* до узнаваемого TikTok-блогера и медийного лица молодежных проектов. Он сумел превратить юмористические видео в полноценную карьеру, поучаствовал в Dream Team House, попробовал себя в роли ведущего и продолжил развивать личные площадки. Интерес к его биографии не снижается: поклонники следят за новыми роликами, обсуждают карьерные шаги и ждут свежих проектов от Вотерфорка.
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