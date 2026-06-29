Актрису Екатерину Волкову снова экстренно госпитализировали
Актриса Екатерина Волкова снова оказалась в больнице. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на источники в клинике «Лапино».
Как уточнили собеседники издания, у 52-летней знаменитости появились осложнения после гриппа. Ее экстренно госпитализировали после гастролей. Артистка не до конца восстановилась после предыдущей госпитализации, что спровоцировало ухудшение состояния.
Напомним, 21 июня Волкова сообщала, что ее экстренно госпитализировали. Тогда она не стала раскрывать подробности о своем состоянии и причинах, но пообещала выйти на связь, когда ей станет лучше.
Ранее сообщалось, что актриса Мария Порошина оказалась в больнице в Москве. У нее диагностировали микроинсульт.
Читайте также: