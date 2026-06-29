Актрису Екатерину Волкову снова экстренно госпитализировали

29 июня 2026, 11:33

Актриса Екатерина Волкова попала в больницу с осложнением после гриппа

Екатерина Волкова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Актриса Екатерина Волкова снова оказалась в больнице. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на источники в клинике «Лапино».