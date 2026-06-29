«30 метров над палубой»: Прилучный рассказал о рискованной сцене в «Холопе 3» и настоящем страхе на съёмках

29 июня 2026, 06:38

Прилучный рассказал об опасной сцене на корабле во время съемок «Холопа 3»

Павел Прилучный (Фото: Telegram @bugevuge001)

Павел Прилучный в беседе с РИА Новости раскрыл детали непростых съёмок в фильме «Холоп 3». Актёру пришлось участвовать в рискованной сцене на корабле.





Прилучному нужно было взобраться на вершину мачты, высота которой превышает 30 метров. Всё осложнялось тем, что судно находилось в движении, а из‑за качки его постоянно кренило. Хотя артиста страховали, напряжение было сильным. Особую тревогу вызывали рассказы инструкторов.



«Вообще-то в шторм мы туда стараемся не лазить. Был случай, когда пришлось, так мы одного матроса потеряли... Ну, дело житейское, он просто молодой был, неопытный, — внутри начинается паника. Я думаю: "Я ведь тоже без опыта!"» — поделился артист.