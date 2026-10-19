Звала его дядей Димой, а потом вышла замуж за другого мужчину: почему брак Диброва и Шевченко продлился девять месяцев?
Актриса Александра Шевченко знала Дмитрия Диброва с детства и обращалась к нему «дядя Дима». Спустя годы телеведущий и студентка ГИТИСа поженились, однако их союз продлился всего девять месяцев. После развода Шевченко построила новую семью с актером Яном Ильвесом. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как Александра Шевченко познакомилась с Дмитрием ДибровымАлександра Шевченко родилась в Ростове-на-Дону. После школы она переехала в Москву и поступила на актерский факультет ГИТИСа. Дмитрий Дибров входил в круг знакомых ее семьи. Шевченко приходилась внучкой отчиму телеведущего, поэтому он знал ее с ранних лет. В детстве девочка называла его дядей Димой. Позже общение переросло в романтические отношения. В 2008 году Александра и Дмитрий поженились.
Разница в возрасте Дмитрия Диброва и Александры ШевченкоНа момент свадьбы Александре Шевченко исполнилось около 19–20 лет. Дмитрий Дибров приближался к 50-летию. Разница в возрасте супругов составляла 26 лет. Шевченко училась в ГИТИСе и планировала актерскую карьеру. Дибров, по приведенным сведениям, ценил активных и целеустремленных женщин. В начале отношений у пары нашлись общие точки, но вскоре появились разногласия.
Почему Александра Шевченко и Дмитрий Дибров развелисьБрак актрисы и телеведущего продлился девять месяцев. Одной из причин конфликтов стала ревность. Александра много времени посвящала учебе, а Дмитрий хотел чаще видеть супругу рядом. Сложности возникали и из-за разных представлений о семейной жизни. Дибров хотел, чтобы жена носила платья и шпильки. Шевченко предпочитала удобную одежду — джинсы и кроссовки. Супруги отличались и взглядами на привычный образ жизни. Молодая актриса стремилась учиться, общаться со сверстниками и развиваться в профессии. Телеведущий ожидал от отношений стабильности и домашнего уюта.
«До официальной регистрации брака между нами абсолютно ничего не было, мы даже не целовались! К сожалению, сколь скорой была наша свадьба, столь же быстрым получился и развод. Наша проблема была в том, что мы слишком быстро поженились, совершенно не зная друг друга», – вспоминала артистка.