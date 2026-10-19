19 октября 2026, 15:36

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Александра Шевченко знала Дмитрия Диброва с детства и обращалась к нему «дядя Дима». Спустя годы телеведущий и студентка ГИТИСа поженились, однако их союз продлился всего девять месяцев. После развода Шевченко построила новую семью с актером Яном Ильвесом. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как Александра Шевченко познакомилась с Дмитрием Дибровым Разница в возрасте Дмитрия Диброва и Александры Шевченко Почему Александра Шевченко и Дмитрий Дибров развелись Второй муж Александры Шевченко — актер Ян Ильвес

Как Александра Шевченко познакомилась с Дмитрием Дибровым

Разница в возрасте Дмитрия Диброва и Александры Шевченко

Александра (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Почему Александра Шевченко и Дмитрий Дибров развелись

«До официальной регистрации брака между нами абсолютно ничего не было, мы даже не целовались! К сожалению, сколь скорой была наша свадьба, столь же быстрым получился и развод. Наша проблема была в том, что мы слишком быстро поженились, совершенно не зная друг друга», – вспоминала артистка.

Второй муж Александры Шевченко — актер Ян Ильвес